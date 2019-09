Minister ziet geen reden tot ingrijpen na klacht Koekelaars oppositieraadslid, burgemeester spreekt van pure muggenzifterij Bart Boterman

19 september 2019

16u51 2 Koekelare Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft zich gebogen over de klacht die Koekelaars oppositieraadslid Jolien Lootens (N-VA) indiende. Lootens stelde dat er ernstige wettelijke tekortkomingen waren in de werking van de Koekelaarse gemeenteraad. Hoewel er enkele slordigheden waren, ziet Homans geen reden om op te treden. Burgemeester Patrick Lansens (sp.a) noemt het ‘pure muggenzifterij’.

De heibel ontstond op de gemeenteraad van 1 juli. “Een staaltje van administratief en politiek amateurisme”, noemde Lootens het. “Enkele financiële rapporten van het OCMW zijn niet correct aan de gemeenteraad voorgelegd. Als gemeenteraadslid vroeg ik de verdaging naar de volgende gemeenteraad, die van september. De stemming daarover werd geweigerd. De gemeenteraad weigerde eveneens om een besluit over bepaalde ICT-aankopen aan te passen of te verdagen. Het dossier was niet volledig, het besluit was onvolledig en onjuist”, stelde het oppositieraadslid toen, waarop ze dus klacht indiende bij partijgenoot Homans.

Toch enkele slordigheden

Intussen heeft de minister de klacht bestudeerd. “Geen reden om op te treden”, klinkt het. Toch wijst de minister het schepencollege en de algemeen directeur op enkele slordigheden. “Een vraag tot verdaging van een agendapunt moet worden voorgelegd en gestemd in de gemeenteraad. Ik stel verder vast dat de omschrijving van het agendapunt 17 (waarover Jolien Lootens klachten had, red.) niet volledig overeenstemt met de offerte van de firma. Ik verzoek u dus ook om meer aandacht te besteden aan een nauwkeurige omschrijving van de agendapunten en steeds alle documenten uit het dossier ter beschikking te houden van de gemeenteraadsleden", aldus de mededeling van Homans.

Muggenzifterij en zware woorden

Burgemeester Patrick Lansens (sp.a) reageert. “Met een verdaging hebben we geen probleem. Dat is inmiddels toegepast in de jongste gemeenteraad na de heisa die er is geweest. Ik noem de klacht van Jolien Lootens pure muggenzifterij waarover iemand anders vroeger nog nooit gevallen is, aangezien een stemming in de gemeenteraad de facto toch hetzelfde resultaat oplevert. Tevens wordt gevraagd aan de algemeen directeur om meer aandacht te besteden aan een nauwkeurige omschrijving van de agendapunten en het ter beschikking houden van alle documenten. Ook daar hebben wij geen enkel probleem mee. Mocht het raadslid bepaalde stukken voordien hebben opgevraagd in plaats van te wachten tot op de gemeenteraad, dan had zij die ook gekregen”, zegt Lansens. “Tot slot ben ik van oordeel dat men beter eerst even nadenkt vooraleer men zware woorden als “een staaltje van administratief en politiek amateurisme” in de mond neemt in een persbericht", besluit de burgemeester.