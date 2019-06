Meer dan 200.000 euro boete voor Poolse arbeiders die in het zwart werken Siebe De Voogt

19 juni 2019

12u42 4 Koekelare Een 67-jarige Belgische aannemer en z’n Pools bedrijf hebben in de Brugse rechtbank 237.600 euro boete gekregen, omdat hij elf van z’n arbeiders in het zwart tewerkstelde. Van de boete moet Philippe L. 23.760 euro effectief betalen.

Het onderzoek ging op 17 november 2016 van start, toen de politie Polder informatie verkreeg over het zwartwerk van Philippe L. (67). Ze trokken naar de woning langs de Lekestraat in Koekelare, waar zijn Poolse arbeiders verbleven en troffen binnen elf mannen aan. “Het ging onder meer om een metser en timmerman”, vertelde de arbeidsauditeur. “Zij waren gedetacheerd naar België, maar niet aangegeven in het Limosa-meldingssysteem (voor buitenlandse werkgevers of zelfstandigen die een tijdelijke opdracht uitvoeren, red.).”

“Kende de wet niet”

De arbeiders waren voor twee weken afgezakt naar België om klusjes op te knappen in de woning van de grootvader van L. z’n schoondochter. Hun baas vroeg daarvoor niet de vereiste documenten aan. Hij vroeg echter de vrijspraak, want naar eigen zeggen was hij zich niet bewust van de wetgeving daaromtrent.

“Beklaagde wist zeer goed hoe het moest”, oordeelde de rechter woensdagmorgen. “Hij deed in het verleden immers al verschillende aangiftes in de Limosa-databank.”