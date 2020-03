Man probeert echtgenote te wurgen: vader van slachtoffer komt net op tijd tussen Siebe De Voogt

03 maart 2020

15u17 0 Koekelare Een 46-jarige man uit Koekelare zit in de cel op verdenking van poging tot doodslag op z’n echtgenote. H.E. probeerde de vrouw vorige week te wurgen bij hen thuis. Haar vader kwam net op tijd tussen en redde zo het leven van z'n dochter.

Tussen de verdachte en het slachtoffer zouden al langer relationele problemen geweest zijn. Vorige week dinsdag liep de situatie compleet uit de hand. H.E. kampte met een griepje en bleef daarom thuis. Volgens z'n advocaat Patrick Bernard Martens wilde hij even z'n problemen vergeten en greep hij daarom naar de fles. De veertiger viel in slaap op bed, maar wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. Zeker is dat het tot een schermutseling kwam met z'n echtgenote. H.E. ging op de vrouw zitten en probeerde haar vervolgens te wurgen. Net op dat moment kwam de vader van het slachtoffer thuis met z’n 13-jarige kleindochter. Hij hoorde gestommel in de slaapkamer en kon H.E. net op tijd van z'n dochter af trekken. Volgens het Brugse parket bleven haar verwondingen op die manier beperkt.

H.E. werd door de politie in de boeien geslagen en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste hem aan te houden op verdenking van poging tot doodslag. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding dinsdagmorgen met een maand. H.E. beweert zich nog maar weinig te herinneren van de feiten. Zelf beweert hij ook klappen te hebben gekregen.