Man (36) is rijbewijs definitief kwijt door zwaar alcoholprobleem Jelle Houwen

03 juni 2019

Een 36-jarige man uit Koekelare moest op de zitting van de politierechtbank in Veurne zijn rijbewijs onmiddellijk afgeven aan de procureur. Ondanks zijn jonge leeftijd blijkt J.D. al een tijdlang te kampen met een zware alcoholverslaving. Eind vorig jaar werd hij aan de kant gezet voor een alcoholcontrole en bleek hij 2,98 promille in het bloed te hebben. Omdat het niet de eerste maal was besloot de politierechter hem op zijn proces in februari langs te sturen bij een deskundige. Op 8 maart onderging hij zijn testen. Daaruit bleek dat hij de laatste weken wel min of meer clean was, maar daarvoor een zware alcoholverslaving had. De man bleek een CDT-waarde, een meting die wordt gedaan om na te gaan hoeveel alcohol er in het bloed zit, van 190. Dat is een veelvoud van het normale. “Ik hou geen rangschikking bij van die waarden maar dat is absoluut een topwaarde”, sprak de politierechter. “U moet serieus ingrijpen en nadenken in uw leven. Het gaat mij nu niet zozeer om de straf maar wel om de beveiliging van de maatschappij.” J.D. kreeg 4.800 euro boete, 2.800 euro met uitstel en 80 dagen rijverbod, 30 met uitstel. Maar hij werd vooral definitief lichamelijk rijongeschikt verklaard.