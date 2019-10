Lokale muzikant Lennert Cools zorgt voor warme gloed van ingetogen muziek op 1 november Timmy Van Assche

25 oktober 2019

17u51 0 Koekelare De gemeente Koekelare organiseert op 1 november tussen 17 uur en 18 uur voor het eerst een optreden op begraafplaats De Warande in het kader van ‘Reveil’. Dit non-profitproject wil mensen dichter bij elkaar brengen met muziek en lokale levensverhalen.

Lokale muzikant Lennert Cools begeleidt op gitaar een zangeres en dompelt begraafplaats De Warande onder in een warme gloed van ingetogen muziek. De begraafplaats zal ook stemmig en sfeervol verlicht zijn. “Meer en meer mensen hebben er behoefte aan om meer te doen op 1 november dan een bloem neer te leggen. In de wereld van Reveil is een begraafplaats geen kille plek, maar een verzamelplaats waar duizenden verhalen de wortels van een gemeente vormen”, laat de cultuurdienst weten. Het intieme optreden vindt plaats in de overdekte ruimte van de begraafplaats en is volledig gratis. Inschrijven is niet nodig. Meer info via cultuurentoerisme@koekelare.be of 051/61.04.94.