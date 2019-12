Lichaam van vermiste Gilbert Verplancke (67) teruggevonden in afgelegen waterplas. “Mogelijk op zoek naar ingang van een bunker” Bart Boterman & Benny Proot

04 december 2019

14u17 12 Koekelare Het lichaam van de vermiste Gilbert Verplancke (67) uit Koekelare is woensdagmorgen teruggevonden, tijdens een nieuwe zoekactie. Zijn lichaam lag in een waterplas te midden van de velden, op zo’n 500 meter van zijn erf. De man was al sinds 13 november vermist. De politie vermoedt dat het om een ongeval gaat. Gilbert Verplancke zou op zoek zijn geweest naar de ingang van een bunker.

Veertig politiemensen zochten woensdag verder naar Gilbert Verplancke, inmiddels de vijfde zoekactie sinds zijn verdwijning. In totaal is in tien verschillende groepen zo’n 41 kilometer gracht doorzocht in een straal van 1.500 meter rondom het erf in de Torneelstraat in deelgemeente Bovekerke. Het traject was voordien uitgetekend om geen enkele vierkante meter te missen. De recherche van de politiezone Polder leidt het onderzoek en kon ook rekenen op de hulp van een klas aspirant-hoofdinspecteurs van de West-Vlaamse Politieschool, de Cel Vermiste Personen, de civiele bescherming en een droneteam van de Politie Westkust.

Platgestampt riet

“Een groep politiemensen op het terrein zag dat het riet aan een waterplas plat was gestampt, zo'n 500 meter van het erf van de vermiste Gilbert Verplancke. In de verte zag men iets liggen in het water. Uiteindelijk kregen we uitsluitsel met behulp van de drone. De brandweer haalde het lichaam uit het water, het gaat met zekerheid om Gilbert Verplancke. De wetsdokter vond geen uiterlijke sporen van geweld. Slachtofferhulp heeft de nabestaanden ingelicht”, zegt commissaris Wim Merlevede van de lokale politie Polder.

Op zoek naar een bunker?

De waterplas in kwestie ligt volledig te midden van de velden. De dichtstbijzijnde openbare weg bevindt zich op minstens driehonderd meter. Wat Gilbert Verplancke daar precies deed, zal allicht nooit duidelijk zijn. Toen hij werd gevonden, droeg hij een dikke jas en was hij goed ingeduffeld. “Er zijn geen tekens die wijzen op een wanhoopsdaad. We gaan voorlopig uit van een ongeluk. We vermoeden dat de man op zoek was naar iets en in het water verzeild raakte. Tijdens het onderzoek lieten we ons vertellen dat de man al een tijdje op zoek was naar de ingang van een bunker”, licht commissaris Merlevede toe.

Nog verdere lijkschouwing

Uitwendig waren er immers geen tekenen van geweld, maar een verdere inwendige lijkschouwing door de wetsdokter moet de these van een ongeval toch nog bevestigen. “Voorlopig houden we dus toch nog alle pistes open”, besluit Wim Merlevede. Gilbert Verplancke was alleenstaand en had geen kinderen. Hij leefde eerder een teruggetrokken bestaan op zijn boerderijtje in de Torneelstraat, maar had wel nog regelmatig contact met familieleden.