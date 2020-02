KSV Diksmuide organiseert schlagerfestival om jeugdacademie te ondersteunen: “Aantal spelers verdrievoudigd in amper 5 jaar” Timmy Van Assche

06u46 0 Koekelare Koekelare Schlagert. Dat is de naam van een gloednieuw evenement dat voetbalclub KSV Diksmuide organiseert in de buurgemeente. Op de affiche pronken Swoop, Die Schnappers, Jetie Pallettie en De Romeo’s. Maar belangrijker nog dan de artiesten en sfeer is het achterliggende doel van deze feestelijke avond: de opbrengst gaat naar de jeugdacademie van de ploeg uit tweede provinciale.

“We klimmen uit een diep dal. Vijf jaar geleden telde onze ploeg in totaal 150 spelers. Op vandaag tellen we maar liefst 480 leden, waarvan 450 jeugdspelers”, beginnen voorzitter Frederik Willaert en jeugdverantwoordelijke Koen De Hantsetters. “De reden van het succes? De ouders en vrijwilligers kunnen het heel goed met elkaar vinden. Onze club is veel meer dan louter voetbal. We hebben een duidelijk visie en zetten respect voorop. Vijf jaar geleden begonnen we te schrijven aan een compleet nieuw en positief verhaal. Onder impuls van ondervoorzitter Karl Vannieuwkerke en Jürgen Casier, technisch verantwoordelijke van de jeugdopleidingen, kreeg onze clubwerking een extra boost. Weet je, onze club wint ook ver buiten Diksmuide aan belangstelling. We tellen jeugdspelers uit Nieuwpoort, Koksijde en Gistel, bijvoorbeeld. En we werken samen met Club Brugge en Merkem voor de uitwisseling van jeugdspelers.” De club werkt haar wedstrijden af in De Pluimen en maakt gebruik van drie voetbalvelden, eigendom van de stad. Een veld daarvan bestaat uit kunstgras, maar het Diksmuidse stadsbestuur zal in een tweede kunstveld investeren.

Als een bedrijf

Willaert en De Hantsetters vergelijken de werking van de club als dat van een kmo. “We willen de jeugdwerking verder uitbouwen. Daar zijn centen voor nodig. Het aanstellen van goeie, gediplomeerde trainers gebeurt niet gratis, hé. En willen we onze spelers van propere en mooie voetbalshirts en trainingspakken voorzien, betekent dat ook een investering. Daarom dat we dus op het idee zijn gekomen om een festival te organiseren. De datum, zaterdag 7 maart, is bewust gekozen. Zo pronkt er putje winter ook een leuk feest op de evenementenkalender.” Koekelare Schlagert vindt plaats in de loods van Bouwmaterialen Willaert in de Atlasstraat 13, niet toevallig in het bedrijfsgebouw van de clubvoorzitter. “(knipoogt) De werfmachines – zoals de kranen en werfmachines – maken dan plaats voor de vele feestvierders. Er is plaats voor maximum 2.400 bezoekers. Er is ruime parking en we voorzien ook foodtrucks. Karl Vannieuwkerke himself verzorgt de presentatie. Wie weet kan dit evenement uitgroeien tot een jaarlijks evenement en kan het ook op langere termijn een alternatieve financiering voor onze club betekenen.” Koekelare Schlagert kan ook rekenen op de steun van medewerkers van Koekelare Leeft, het bekende nazomerfestival in de Fransmansgemeente. “Maar we willen absoluut niet concurreren met dat festival, dat pas eind augustus, begin september plaatsvindt”, benadrukken de organisatoren. Tickets kosten 18 euro in voorverkoop. Alle info: www.koekelareschlagert.be. De deuren zwieren open om 19 uur.