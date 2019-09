Krachtbalclub Durf & Win bestaat 50 jaar en presenteert boek: “Club beleeft absoluut hoogtepunt” Timmy Van Assche

14 september 2019

23u04 0 Koekelare Durf & Win is één van de meest succesvolle krachtbalclubs uit onze regio en bestaat maar liefst 50 jaar. De vereniging luistert haar verjaardag op met onder meer een knap boek, waarin de geschiedenis uit de doeken wordt gedaan.

Krachtbal is een op en top West-Vlaamse sport: twee ploegen van telkens vier spelers gooien vanuit de nek een bal van 4 kilogram - 2 kilogram bij de dames - over en weer. Heel kort gesteld: Raakt de bal bij de tegenstander de grond, dan scoor je een punt. De sport ontstond in Brugge in 1962 bij leerkracht Etienne Schotte. Georges Pollentier is echter de grondlegger van de sport in Koekelare. Als leerkracht in het plaatselijke Sint-Martinusinstituut introduceerde hij krachtbal op school, na een ontmoeting met Schotte. Uiteindelijk werd Durf & Win, of D&W, in 1969 opgericht als twaalfde club van het land. Op 5 oktober 1969 werd de eerste match in de clubgeschiedenis gespeeld: een 22-11 nederlaag tegen Sijsele. Onder leiding van Georges en ook Frans Dedrie en Ronny Cools groeide de club steeds verder uit. Op vandaag zijn er maar liefst 128 spelers actief, zowel jongeren, dames als heren.

Hoogtepunten

Maar de roemrijke geschiedenis en jubileum was voor Sam Dewulf (25), al vijftien jaar speler en gediplomeerd historicus, de aanzet om een boek te schrijven over D&W. “De lokale Chiro bestaat nu meer dan zestig jaar en bracht voor haar vijftigste verjaardag ook een boek uit. Het leek me interessant om zoiets ook voor de krachtbalclub te doen”, zegt Sam. “Ik dook in de archieven van de Spaenhiers en uiteraard ook de rijke collectie van Georges Pollentier, die alles vakkundig heeft bewaard in een bananendoos. In het boek staan veel foto’s, maar het is geen puur fotoboek. De hele verhaallijn is chronologisch opgedeeld in hoofdstukken met verhalen, hoogte- en dieptepunten. Wist je dat er de afgelopen vijftig jaar maar liefst 450 leden de revue passeerden? Daarbij zitten niet alleen spelers, maar ook trainers en medewerkers. Op vandaag zijn we één van de grootste clubs in Vlaanderen met maar liefst zeven herenteams, één damesploeg en nog eens zeven jeugdteams. Ons aantal herenploegen is zelfs uitzonderlijk hoog.” Behalve tien kampioenschappen wijst Sam ook naar de jaren negentig, toen D&W voor het eerst in de hoogste klasse mocht aantreden. “Onze club doet het uitstekend", besluit Sam. “We beschikken nu over degelijke velden - de droge zomer deed ze echter geen deugd -, maar het is toch wat organiseren. Wij hebben drie velden - één trainingsveld en twee wedstrijdvelden -, terwijl andere clubs dubbel zoveel terreinen hebben. Hoe dan ook lacht de toekomst ons toe.” Het boek bestellen kan via secretaris@dwkoekelare.be en kost 25 euro.