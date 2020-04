Kogel is door de kerk: Koekelare Leeft gaat niet door Timmy Van Assche

28 april 2020

12u59 0 Koekelare Het hing al veel langer in de lucht, maar nu is het ook officieel: nazomerfestival Koekelare Leeft zal niet doorgaan. De gemeenteraad stemde unaniem voor de afgelasting.

Een verrassing is het niet, maar nu is de kogel officieel door de kerk. De gemeenteraad van Koekelare stemde voor de annulatie van het populaire muziekfestival in De Mote. Koekelare Leeft stond gepland op 4, 5, 6 en 7 september.

De Nationale Veiligheidsraad heeft massa-evenementen verboden tot en met 31 augustus, maar zowel de gemeente als de festivalorganisatie vond het niet opportuun om amper een week na die datum zowat 12.000 festivalgangers te verwelkomen. De gemeente wijst er ook op dat er geen enkele garantie is dat dergelijke evenementen vanaf september wel zullen mogen doorgaan en dat de voorbereidingen door de coronacrisis niet fatsoenlijk kunnen verlopen. Koekelare Leeft wordt verplaatst naar volgend jaar.