Koekelarebos geeft geheimen prijs tijdens nieuwe speurtocht Timmy Van Assche

05 juli 2019

14u05 0 Koekelare In het mooie Koekelarebos, toegankelijk via de Litterveldstraat 10, kan je voortaan terecht voor een nieuwe speurtocht.

In ‘Waar is Oscar?’ is de boswachter bang dat het bos zal verdwijnen en zoekt hij koortsachtig de handtekening van Oscar om dit tegen te gaan. Speurneuzen helpen hem en ontmoeten zo de leukste dieren uit het bos. De speurfolder kost 1 euro en is beschikbaar in de toeristische dienst van Koekelare of in de provinciale bezoekerscentra De Blankaart en De Palingbeek.

Houten dieren

Speciaal voor deze speurtocht maakte artiest Carving Koen een aantal mooie houtsculpturen van dieren die voorkomen in het bos. Ze vormen de leidraad in de wandeltocht. Nieuw is dat er ook een peter is voor deze route, die regelmatig de tocht afwandelt om eventuele foutjes op te sporen. Patrick Claeys, dicht betrokken bij de opmaak van de speurtocht, neemt deze taak op zich.

14de speurmysterie

De wandeling van 3 kilometer is een initiatief van Regionaal Landschap Westhoek, gemeente Koekelare, Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie West-Vlaanderen en is al het veertiende speurmysterie in de reeks speurtochten voor mama’s, papa’s en kinderen tussen 5 en 11 jaar. Voor een overzicht van de andere speurtochten, surf je naar www.verhalenvooronderweg.be om te speuren.