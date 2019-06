Koekelare zet West-Vlaamse Tour-legendes centraal in mooie expo van KOERS Timmy Van Assche

03 juni 2019

17u39 0 Koekelare De expo ‘West-Vlaanderen in/en de Tour' van het Roeselaarse wielermuseum Koers houdt in juni en juli halt in het Fransmansmuseum van Koekelare. “ Heel wat West-Vlamingen trokken vroeger - vaak met de fiets - de grens over om er in Frankrijk hun persoonlijke ‘tour’ van de seizoenarbeid te vervolledigen”, kadert toerismeschepen Salenbien de expo.

Het Fransmansmuseum vertelt het verhaal van de vele seizoenarbeiders die vroeger vanuit Koekelare en omstreken naar Noord-Frankrijk trokken om er vooral op de bietenvelden te werken. Heel wat seizoenarbeiders maakten de oversteek naar treinstation Tourcoing te voet of met de fiets. Sommige seizoenarbeiders waren zelf ook wielrenner, maar combineerden dat met een ‘campagne’. Zo lees je in het Fransmansmuseum onder meer het portret van Torhoutenaar Oswald Declercq, die werkte in de ast om de kost te verdienen. “Wie echter aan Noord-Frankrijk denkt, legt onvermijdelijk ook de link met kasseien in ‘de hel van het Noorden’. Wielrenners worden ook wel de dwangarbeiders van de weg genoemd, seizoenarbeiders moesten niet onderdoen op het veld”, zegt Jessy Salenbien (sp.a), schepen van toerisme.

Ode

“Gezien de zomervakantie voor een stuk ook synoniem staat met de Ronde van Frankrijk en seizoenarbeiders zelf ook soms ook hun persoonlijke ‘Tour’ deden om een aantal maanden te werken, is deze tentoonstelling een leuke aanvulling voor de bezoekers en een opwarmer voor de Tour de France. ‘West-Vlaanderen in/en de Tour’ brengt een ode brengen aan alle West-Vlaamse renners die naam en faam maakten in de geschiedenis van de Tour. West-Vlaamse Tourwinnaars, rittenkapers, en dragers van gele, groene of bolletjestruien: ze komen allemaal aan bod.” Enkele leuke memorabilia geven het geheel iets extra, zoals oude affiches en wielertruitjes.

West-Vlaams flandriens schreven geschiedenis

De ontelbare flandriens uit West-Vlaanderen zijn al lang niet meer op een hand te tellen en maakten mee de geschiedenis van de Tour. Zo won Cyrille Van Hauwaert uit Moorslede in 1909 als eerste Belg een etappe of denk maar aan Rumbekenaar Odiel Defraeye die in 1912 de eerste landgenoot was die de mythische rittenkoers won. “Nog dichter bij huis drukten ook enkele wielrenners uit de Westhoek mee hun stempel op de Ronde van Frankrijk. Wist je bijvoorbeeld dat Poperingenaar Jef Planckaert de enige Westhoeker is die ooit de gele trui droeg en dat voor maar liefst zeven dagen in 1962? Bovendien won hij in 1961 ook al een Touretappe. Jef Demuysere uit Wervik won op zijn beurt in 1929 de rit naar Perpignan en Lucien Storme uit Nieuwkerke (Heuvelland) kwam tien jaar later als eerste over de meet van de etappe die naar La Rochelle”, besluit Salenbien. Dichter bij huis krijgt ook Sylvère Maes uit Gistel de nodige aandacht. Hij won in de jaren dertig verschillende ritten in de Ronde, met als orgelpunt eindwinst in 1936 en 1939. Ook Romain Maes uit Zerkegem - geen familie van Sylvère - ontbreekt niet in de expo, nadat hij in 1935 de Tour won. Voor een bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling betaal je 2 euro, inwoners uit Koekelare mogen gratis binnen.