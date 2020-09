Koekelare zet tijdens Open Monumentendag in op wederopbouw Leen Belpaeme

07 september 2020

10u59 0 Koekelare Zo’n 100 jaar geleden kwam het leven na de Eerste Wereldoorlog terug op gang. Hoewel Koekelare tijdens WOI in bezet gebied lag, waren er ook hier vernielingen en moest het sociaal leven terug op gang komen. Bezoekers kunnen op Open Monumentendag een fietstocht maken van zo’n 27 kilometer langs enkele markante wederopbouwverhalen.

Je kan de fietstocht volgen via de ErfgoedApp. Speciaal voor Open Monumentendag is de wederopbouwroute in Koekelare door IOED Polderrand, gedigitaliseerd. Je maakt er in woord, beeld & klank kennis met enkele leuke verhalen of weetjes. De brochure met bijhorende fietsroute kan ook nog afgehaald worden op de dienst toerisme en cultuur, Lange Max Museum of Hovaeremolen. Het parcours passeert onder meer De Brouwerij, dat vandaag onderdak biedt aan onder meer het Käthe Kollwitz Museum en Fransmansmuseum, maar ook de dienst voor toerisme & cultuur en de lokale bibliotheek. Tijdens WOI bleef de brouwerij draaien op bevel van de Duitsers en ook na de oorlog bleef het een belangrijke rol spelen als bevoorradingsbasis gedurende de wederopbouw en als één van de grootste werkgevers uit de streek. Ook het Lange Max Museum ligt op de route en focust op de rol die het kanon speelde na WOI, toen het uitgroeide van een monster tot een magneet. Het oorlogstoerisme nam immers een hoge vlucht in Koekelare tijdens het interbellum. Ook enkele toenmalige groten der aarde -zoals bijvoorbeeld Churchill, kroonprins van Japan (en later keizer) Hirohito, Ferdinand Foch en koning Albert I- zakten af naar het fameuze kanon.

De Hovaeremolen, op vandaag een maalvaardige koren- en oliewindmolen, deed tijdens WOI dan weer dienst als waarnemingspost voor de bezetter. Er was tevens een legerkeuken gevestigd. De geallieerden namen de molen onder vuur, maar kort na de oorlog herrees ze terug als een feniks uit haar as dankzij steun uit de fondsen voor oorlogsschade. Ook andere -minder bekende- verhalen passeren de revue: de noodkerk van De Mokker, het verhaal van de Koekelareden, boswachterswoning Bois Fleuri of hoe wederopbouwarchitect Theo Raison zijn stempel drukte op Bovekerke…

De verschillende locaties kunnen ook los van de fietstocht bezocht worden, dit tussen 10 en 18 uur. Een bezoek moet op voorhand wel gereserveerd worden.