Koekelare voert leegstandtaks in Timmy Van Assche

18 december 2019

07u17 0 Koekelare Vanaf 2020 zal de gemeente Koekelare een belasting heffen op leegstand. Nu is de gemeente de enige in de provincie die de belasting niet heeft. Ook de belasting op tweede verblijven gaat omhoog en er komt een nieuwe retributie op het innemen van het openbaar domein.

Volgens burgemeester Patrick Lansens (sp.a) is het niet de bedoeling om extra inkomsten te genereren. “We willen dat leegstaande woningen, die soms een verloederde indruk geven, op de woningmarkt komen”, zegt hij. “Bewoonde panden hebben namelijk meer voordelen gemeente.” Vanuit het Lokaal Woonoverleg, waarbij belangrijke actoren zitten zoals Wonen Vlaanderen en de sociale huisvestingsmaatschappijen, wordt al een tijdje geopperd de belasting in te voeren. “We voeren een tarief in van 1.200 euro per jaar, te betalen na minstens een jaar leegstand. Er zijn wel uitzonderingen voor wie bijvoorbeeld verbouwingen zal uitvoeren”, vervolgt de burgemeester. “We zullen nu ook een inventaris opmaken om na te gaan hoeveel panden in onze gemeente precies leegstaan.” Winkelpanden vallen niet onder de leegstandtaks.

Tweedeverblijfstaks stijgt

Gekoppeld aan de leegstandbelating zal de gemeente de belasting op tweedeverblijven optrekken van 375 euro naar 750 euro per jaar. “Nu telt Koekelare slechts een vijftal tweede verblijven. De impact van de verhoging op ons budget is dus klein. We verhogen de taks net omdat we een leegstandtaks invoeren en we die twee belastingen op elkaar afstemmen.”

Nieuwe retributies

De gemeente voert ook een retributie in op de inname van het openbaar domein, zoals het stapelen van bouwmaterialen, werktuigen, wegeniskranen, containers of stellingen. Het gaat om een tarief van 30 eurocent per vierkante meter per kalenderdag voor de eerste 150 dagen. Er is een vrijstelling voor maximum vijf kalenderdagen en voor vergunde terrassen van horecazaken. “Het doel is om mensen aan te moedigen het openbaar domein sneller terug vrij te geven", duidt Lansens. Koekelare zal voortaan ook een retributie invoeren voor de afgifte van een omgevingsvergunning: 25 euro voor een melding of vergunning zonder architect, 75 euro met architect. “Tot nu toe zijn we één van de weinige gemeenten die beide retributies niet hebben. We houden ze bewust laag.”