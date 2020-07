Koekelare schrapt septemberkermis: “Andere locatie om aan alle regels te voldoen, is vanuit praktisch oogpunt niet realistisch” Timmy Van Assche

30 juli 2020

17u47 0 Koekelare De kermis van Koekelare, die traditioneel van start gaat in het eerste weekend van september, gaat dit jaar niet door. Dat heeft het lokale gemeentebestuur beslist naar aanleiding van de verstrengde coronamaatregelen . “Het is een moeilijke beslissing geweest, maar de gezondheid van onze inwoners gaat voor”, zegt schepen van Feestelijkheden Dirk Ampoorter (sp.a).

De huidige coronacijfers in combinatie met de strenge maatregelen hebben nopen het gemeentebestuur tot een strenge beslissing. “Vooral de richtlijn dat het aantal aanwezigen op een (buiten)evenement is teruggeschroefd naar maximum 200 aanwezigen en de daaraan gekoppelde maatregelen, hebben onze deze moeilijke beslissing doen nemen”, zegt Ampoorter. “Zowel de gezondheid van de bezoekers als de foorkramers zelf zijn prioritair. We beseffen dat het geen gemakkelijke tijden zijn voor kermisuitbaters, maar we kunnen niet anders. De opgelegde veiligheidsmaatregelen zijn in de praktijk niet of nauwelijks uitvoerbaar. Bij diverse bezoeken aan kermissen in de regio bleek dat ze niet of nauwelijks nageleefd werden.”

Druk bezocht

De septemberkermis heeft in de afgelopen jaren een stevige reputatie opgebouwd en was dan ook meestal druk bezocht. “Om te voldoen aan de geldende maatregelen zouden ofwel enkele attracties moeten sneuvelen ofwel zouden we moeten uitwijken naar een andere locatie. Maar dat is praktisch gezien niet realistisch voor een kleinere gemeente zoals Koekelare. Denk maar aan alle nutsvoorzieningen of extra medewerkers die nodig zijn”, vervolgt de schepen Ampoorter. “Ik heb persoonlijk contact opgenomen met alle kermisuitbaters om ons standpunt uit de doeken te doen. Hopelijk kunnen we volgend jaar opnieuw uitpakken met een gezellige kermis waarop iedereen zich opnieuw zonder zorgen kan uitleven.”

Het populaire nazomerfestival ‘Koekelare Leeft’, dat samenvalt me de jaarlijkse kermis, werd eerder dit voorjaar ook afgelast.