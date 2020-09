Koekelare Leeft verrast met extra dag in 2021: als compensatie voor afgelast jubileum Timmy Van Assche

18 september 2020

18u20 0 Koekelare De twintigste editie van Koekelare Leeft, die dit jaar niet kon plaatsvinden door de coronacrisis, vindt in 2021 plaats mét een extra dag.

Begin deze maand had Koekelare Leeft al voor de twintigste keer moeten plaatsvinden. Maar in volle lockdown, in april al, beslisten de organisatoren de editie te annuleren. Ze werd hierbij gesteund door de gemeenteraad. Diezelfde organisatoren zagen ook hun foodtruckfestival gecanceld en straks ook het kerstconcert. “We hebben zitten denken hoe we het gemiste feest toch enigszins kunnen inhalen", laat Koekelare Leeft nu weten. “Beterschap is nog niet in zicht, een winterevenement is dus geen optie. Iets inrichten in het voorjaar van 2021 lijkt ook risicovol. Daarom besloten we om een extra dag aan de toekomstige editie te breien.”

Hoog mikken qua artiesten

Koekelare Leeft 2021 stond al gepland van vrijdag 3 tot en met maandag 6 september. Daar kom nu nog eens donderdag 2 september bij. “Een eenmalig gebeuren om ons twintigste jubileum toch te kunnen vieren. Op 3 september begint dan officieel de 21ste editie.” Bands of artiesten lossen de organisatoren (nog) niet. “Maar we zouden Koekelare Leeft niet zijn, mochten we niet hoog mikken", knipogen ze. De afgelopen jaren zakten onder meer André Hazes Jr. en Clouseau naar de gemeente af.