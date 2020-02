Koekelare kent haar sportman- en sportvrouw van het jaar Timmy Van Assche

11 februari 2020

09u30 2 Koekelare In cultuurzaal de Balluchon werden de Koekelaarse sporters in de kijker gezet met de uitreiking van de gemeentelijke sportprijzen.

Vooreerst werden verschillende verdienstelijke leden in de kijker geplaatst. Het gaat om Angelo Bataillie (Motevissers), Jeanine Broucke (Wandelclub Koekelare), Roeland De Grande (TTC Sorry), Lieven Decaestecker (De Plummestampers), Freddy Hindryckx (Sportcomité), Miguel Jolly (Basket Red Sharks Koekelare), Wim Logghe (VV Koekelare), Danny Notenbaert (Hondenvereniging), Hans Uyttenhove (Tempo), Jacky Vanbelleghem (Okra), Marc Vermaut (WTC ‘t Houtland), Stefanie Werbrouck (Arlequino) en Raf Willaert (minivoetbal de Mote).

Nancy Van Eenoo (41), actief in de atletiek, mag zich sportvrouw van de gemeente noemen. Ze werd onder andere provinciaal kampioen discuswerpen en tweede op het Vlaams Kampioenschap op de 1.500 meter. Björn Rondelez (43), mountainbiker en cyclocrosser, kreeg de onderscheiding bij de mannen. Hij werd onder meer Belgisch kampioen cyclocross bij de masters en pakte de eerste plaats in de Vlaamse Cyclocross Cup. Rondelez behaalde ook tal van eerste -en ereplaatsen. Bij de beloftevolle jongeren, aangeduid met de ‘Running Up Cup’, werd Kansas Vanhoenacker tot winnaar uitgeroepen. De topsportbelofte kan al enkele mooie ereplaatsen voorleggen op provinciaal, Vlaams en Belgisch niveau, met als uitschieter een eerste plaats op het Vlaams kampioenschap.

Naast de individuele prijzen en erkenningen werden ook twee jubilerende verenigingen in de kijker geplaatst. De Motevissers vier hun veertigste verjaardag, krachtbalclub Durf & Win mag maar liefst 85 kaarsjes uitblazen. Een vereniging die met de meest aandacht ging lopen, was de Sint-Sebastiaansgilde, meteen de oudste kring van Koekelare. De gilde verwierf haar octrooi of vergunning van de Bourgondische hertog Filips de Goede in 1449. De schuttersgilde werd in de loop van de geschiedenis een paar keer heropgericht, bijvoorbeeld na de Franse overheersing in 1859 en crisisperiode (jaren 1848-1859), en na de Eerste Wereldoorlog. In 1954 lanceerden August Jongbloet en André Dewulf een doorstart met een terugkeer naar de fundamenten. Sinds 1992 is de schuttersgilde actief op de site van het tennisterrein aan de sporthal.