Koekelare is voortaan een Goe Gespeeld!-gemeente Timmy Van Assche

29 augustus 2019

12u54 0 Koekelare Koekelare mag zich voortaan een Goe Gespeeld!-gemeente noemen, nadat jeugdschepen Lievens het gelijknamige charter heeft ondertekend.

Goe Gespeeld! is is een pleidooi voor écht spelen en wil lokale beleidsmakers, jeugdraden, jeugdwerkers en ouders versterken om spelen in de kijker te zetten. “Voor kinderen is spelen hun manier om in de wereld te staan, om zichzelf te zijn, om met hun omgeving om te gaan”, laat sportfunctionaris en jeugdconsulent Evelien Denecker optekenen. “Zeker buiten spelen is en blijft de favoriete vorm van spelen en dan nog eens graag avontuurlijk en in de natuur, zeggen kinderen zelf.” Jeugdschepen Jan Lievens (Open Vld) pikt in. “Terwijl ze spelen, leren kinderen voortdurend hoe ze met elkaar moeten omgaan, houden ze rekening met elkaar, maken ze afspraken en lossen ze ruzies op. Het is ook door te spelen dat kinderen hun buurt leren ontdekken en zich vertrouwd maken met de publieke ruimte. Omdat Koekelare belang hecht aan spelen en aan spelende kinderen, ondertekende ik dit charter.” Daarmee geeft gemeente aan dat kinderen in een groene, openbare ruimte kunnen spelen en dat ze zich veilig kunnen verplaatsen. Ook zorgt de gemeente voor voldoende speelruimte voor georganiseerd jeugdwerk en een verdraagzaam klimaat voor spelende kinderen.