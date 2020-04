Koekelare hijst ‘bedanktmerci’-vlag ter ere van alle zorgverstrekkers Timmy Van Assche

08 april 2020

19u19 0 Koekelare Aan het gemeentehuis en het Sociaal Huis in Koekelare wappert de ‘bedanktmerci’- vlag. Daarmee steunt de Koekelaarse gemeenschap alle zorgdragers die ons land draaiende houden tijdens de coronacrisis, voor en achter de schermen.

“De vlag is ook een teken van hoop. Hoop op een goede afloop van deze ongeziene crisissituatie, hoop dat onze inwoners maximaal gespaard mogen blijven”, zo laat burgemeester Patrick Lansens (sp.a) optekenen in naam van het voltallige schepencollege. “Bedanktmerci is een burgerinitiatief dat alle zorgdragers in deze moeilijke coronaperiode, maar ook achteraf een hart onder de riem wil steken. Er zijn in deze coronatijden namelijk heel wat mensen die voor ons zorgen, ook al brengen ze zo hun eigen gezondheid in gevaar.”

Voor elke aangekochte vlag gaat een bedrag naar de aanplanting van het Heldenbos. Dat bos moet een blijvend symbool worden en een eerbetoon en herinnering aan de inzet van de zorgdragers. De praktische uitwerking van het Heldenbos is in handen van Bos+.