Koekelare heeft terrassenplan klaar om horecazaken te steunen bij heropstart Timmy Van Assche

27 mei 2020

17u52 2 Koekelare In heel wat steden en gemeenten maken de lokale besturen werk van een zogenaamd terrassenplan voor horecazaken. Daarbij kunnen ze een stukje openbaar domein innemen en een groter terras inrichten om de social distancing te garanderen. Na onder meer Oostende, Brugge en Kortrijk zal ook Koekelare zo’n terrassenplan ontvouwen. Dat laat bevoegd schepen Jan Lievens (Open Vld) weten.

De nationale veiligheidsraad moet nog een beslissing nemen over de heropening van de horeca. Toch is het nu al duidelijk dat ook in de horeca de afstandsregels van tel zullen zijn. Met andere woorden: minder klanten op dezelfde oppervlakte. “Het gevaar bestaat erin dat horecazaken niet rendabel zullen zijn als ze maar een beperkt publiek kunnen ontvangen”, redeneert Lievens. “We hebben met het gemeentebestuur beslist om nu al de voorbereidingen te treffen voor de heropening van de horeca. Koekelaarse horecazaken kunnen een aanvraag tot kosteloze uitbreiding van hun terras aanvragen met inname van het openbaar domein. Dit gaat wel gepaard onder strikte voorwaarden. De specifieke locatie moet een uitbreiding van het terras mogelijk maken en de uitbreiding geldt voor een bepaalde periode, namelijk vanaf de heropening tot en met 31 augustus.”

Om eventuele overlast te vermijden, moeten terrassen om 22 uur dicht en moet de toegankelijkheid en veiligheid van fietsers, voetgangers en minder mobiele personen gegarandeerd zijn. “De terrasuitbreiding is beperkt in oppervlakte”, voegt schepen Lievens er nog aan toe. “De redenering bij de laatste voorwaarde is dat de terrasuitbreiding moet dienen om evenveel klanten als voorheen - dus, zonder coronarichtlijnen - te kunnen bedienen in de buitenomgeving. Sowieso zal elke aanvraag geval per geval bekeken worden, want elke situatie is anders.” Het afsluiten van straten om terrassen mogelijk te maken, zoals in centrumsteden wordt voorgesteld, is in Koekelare niet aan de orde.

Aanvragen moeten ingediend worden bij de waarnemend algemeen directeur via bart.inghelbrecht@koekelare.be. De finale beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen.