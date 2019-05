Koekelare en Diksmuide slaan de handen in elkaar voor zomerse fietszoektocht voor het hele gezin Timmy Van Assche

28 mei 2019

00u30 0 Koekelare De stad Diksmuide en de gemeente Koekelare werken dit jaar samen een zomerse fietszoektocht uit voor het hele gezin van een goeie 40 kilometer. In de maanden juni, juli, augustus en september kun je al speurend genieten van de groene omgeving in en rond de rand van de Westhoek.

Starten kan in het centrum van Koekelare of Diksmuide. De totale prijzenpot voor de winnaars is met 1.000 euro bovendien goed gevuld. De jaarlijkse zomerzoektocht neemt je dit jaar mee langs de vele landelijke wegen die Diksmuide en Koekelare rijk zijn. Je flirt ook even met de grens van Gistel (Moere), maar duikt dieper de Westhoek in. Het uitzicht op de IJzertoren domineert een groot stuk van de tocht, maar je passeert onder meer ook het Lange Max Museum of houdt even halt op één van beide marktplaatsen.

Fietsknooppunten

De fietstocht is opgebouwd aan de hand van het fietsknooppuntennetwerk zodat je volledig kunt focussen op de op te lossen vragen of je tocht kan aanpassen. De gpx-bestanden, voor gebruik op de fietspgs, zijn vanaf 1 juni te downloaden op de websites van www.toerismekoekelare.be en www.bezoekdiksmuide.be. Deelname is volledig gratis en de winnaars gaan naar huis met een streekproduct of een goed gevulde mand vol, al naargelang hun rangschikking. De zomerzoektocht loopt tot 30 september. Deelnameformulieren zijn vanaf 1 juni gratis te verkrijgen bij de toeristische diensten van Diksmuide (Grote Markt) en Koekelare (Sint-Maartensplein 15b).