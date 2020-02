Koekelaarse handelaars kunnen gratis deelnemen aan ‘mystery shopper’-project Timmy Van Assche

05 februari 2020

11u36 0 Koekelare Lokale handelszaken kunnen intekenen op een project van Unizo en Ondernemerscentra West-Vlaanderen, waarbij zogenaamde ‘mystery shoppers’ een onaangekondigd bezoek brengen. Het doel is om louter informatief de kwaliteit van de dienstverlening te evalueren en eventuele werkpuntjes aan te stippen.

Schepen Jan Lievens (Open Vld), bevoegd voor lokale economie, licht het project van Unizo West-Vlaanderen toe. “Handelaars willen graag weten hoe een klantencontact ervaren wordt door een echte consument. De ‘mystery shopper’ doet zich voor als een gewone klant, die boodschappen komt doen, inlichtingen vraagt, een verkeerde aankoop wil omruilen of advies wil inwinnen voor pakweg een nieuw outfit. De ervaringen en indrukken geeft de mystery shopper achteraf puur informatief weer in een bondig verslag. De algemene doelstelling van het individuele traject is de kwaliteit van de dienstverlening te evalueren.” Eventuele werkpunten of sterke punten worden aangehaald, wat leerrijk kan zijn voor zaakvoerders. “Deze actie wordt gratis aan de handelaars aangeboden”, zegt Lievens nog. Inschrijven kan nog tot eind februari via het digitaal inschrijvingsformulier www.ikkooplokaal.be/mystery-shopping met een korte motivatie. Eind februari wordt de inschrijver verwittigd over de selectie. De bezoeken vinden vervolgens plaats in de loop van het eerste semester van 2020.