Koekelaarse gezinnen krijgen 25 euro aan waardebonnen om bij lokale handelaars te spenderen Timmy Van Assche

19 augustus 2020

06u00 0 Koekelare Onder de noemer ‘Koop Lokaal - Koop Koekelare’ verdeelt het gemeentebestuur van Koekelare 25 euro aan waardebonnen om bij lokale handelaars en horeca te spenderen. Op die manier wordt alvast 100.000 euro in de lokale economie gepompt. Unizo steunt het initiatief voluit. Bij de campagne hoort ook de hashtag #wijzijn8680.

Net als in andere steden en gemeenten werd ook de Koekelaarse economie grondig dooreen geschud tijdens de lockdown dit voorjaar. Zo hebben maar liefst 163 handelaars die toen de deuren moesten sluiten een coronahinderpremie aangevraagd, waardoor het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen meer dan 1,83 miljoen euro heeft uitgekeerd. 87 zelfstandigen hebben een compensatiepremie aangevraagd, goed voor een uitkering van meer dan 280.000 euro.

Maatregelen

“Wij hebben als gemeente verschillende maatregelen genomen", zegt schepen van Lokale Economie Jan Lievens (Open Vld). “Tijdens het dieptepunt van de crisis verdeelden we gratis vloerstickers aan handelszaken en publiceerden we een overzichtslijst met zaken die aan thuislevering of afhaal deden. De retributies in de blauwe parkeerzone en op het openbaar domein werden op pauze gezet. Toen de maatregelen versoepelden, schreven we een veilig circulatieplan voor de wekelijkse markt uit en lieten we horecazaken toe aan terrasuitbreiding te doen. Verenigingen mogen gratis gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur en het Sociaal Huis biedt extra steun aan kwetsbare inwoners.”

De bonnen kunnen inwoners spenderen bij Koekelaarse handelaars en horecazaken die verplicht deels of volledig de deuren moesten sluiten Schepen Jan Lievens (Open Vld)

Koop lokaal

En daar komt nog eens een handelaarsactie bij: ‘Koop Lokaal - Koop Koekelare’. Concreet krijgt elk gezin drie waardebonnen van in totaal 25 euro in de brievenbus. “Die bonnen kunnen inwoners spenderen bij Koekelaarse handelaars en horecazaken die verplicht deels of volledig de deuren moesten sluiten. Het gaat dus om die 163 eerder vermelde zaken. Op vandaag hebben al veertig van hen ingetekend op het project. We verwachten dat het aantal zeker nog zal stijgen”, zegt Lievens. “De bonnen mogen dus niet gespendeerd worden bij supermarkten, groente- en fruitwinkels, bakkers, slagers, krantenwinkels, apotheken of benzinestations. De waardebonnen zijn inwisselbaar tussen 1 september en 31 oktober. Hiermee willen we de lokale economie en de zwaarst getroffen handelaars een duwtje geven.”

Zichtbaar

De totale investering van de gemeente in dit project bedraagt 100.000 euro. “Een externe firma (Gift2Give, red.) begeleidt het initiatief en zorgt ervoor dat het systeem fraudebestendig is. Bovendien krijgen handelaars de waarde van elke bon binnen de week op de bankrekening staat. Met opvallende puntvormige bordjes, die doen denken aan de immosector, zijn de deelnemende handelaars alvast erg zichtbaar.” Leuk detail: het ontwerp van de campagne is van de hand van lokaal grafisch ontwerper Karl Demoen. Unizo Koekelare toont zich alvast enthousiast. “Het is logisch dat je de bonnen enkel kan spenderen bij die groep handelaars die verplicht moesten sluiten. Voedingswinkels bijvoorbeeld waren tijdens de lockdown nog open en konden nog klanten ontvangen, een horecazaak bijvoorbeeld niet. Wij voelen alvast heel wat enthousiasme bij de ondernemers en onderling ook zeer veel sympathie”, besluit voorzitter Kristof Depreitere. Handelaars die willen intekenen, kunnen terecht op www.koekelare.be.