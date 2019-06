Kiosk Rock introduceert herbruikbare bekers (en een pak stevige rockbands) Timmy Van Assche

26 juni 2019

14u22 0 Koekelare Op vrijdag 23 augustus verzamelt Koekelare op het Concertplein om te genieten van rockmuziek, gebracht door jong en minder jong, tijdens het gratis Kiosk Rock. De organisatie is in handen van de lokale jeugdraad. Voor het eerst wordt er gebruik gemaakt van hernieuwbare bekers.

Kiosk Rock start al om 19 uur met een happy hour. Om 19.15 uur treedt de eerste band op, Messed Up Universe. Deze jonge en enthousiaste muzikanten brengen covers en eigen nummers. Daarna is het aan het akoestische duo PURE. Zij verzorgen de hele avond het zijpodium met oude en nieuwe klassiekers. Om 20.45 uur bestijgt The Upcats het podium, de enige niet-Koekelaarse groep op het programma. “We hebben deze band ontdekt na een talentenwedstrijd in het Jeugdontmoetingscentrum Dadizele. Ze matchen heel goed met bands zoals The Black Keys en Arctic Monkeys”, zegt de jeugdraad. Om 22.15 geeft Stoned Pony er een lap op met het hardere werk. The Servants sluiten de avond af om middernacht als Nirvana-tributeband. “Ze gebruiken precies dezelfde uitrusting, kleding, rekwisieten en energie, die zelfs in de kleinste details is gereproduceerd.” Bij regenweer verhuist het evenement naar de naburige cultuurzaal De Balluchon.

Proefproject

Jeugdschepen Jan Lievens (Open Vld) en milieuschepen Jessy Salenbien (sp.a) kondigen ook een primeur voor Koekelare aan in de vorm van herbruikbare bekers. “Onlangs keurde de Vlaamse Regering een nieuwe regelgeving goed die bepaalt dat het vanaf 2020 verboden is drank te serveren in wegwerpbekertjes. Aangezien dit een grote impact zal hebben op de toekomstige evenementen/fuiven op ons grondgebied, heeft het gemeentebestuur besloten dat de editie van Kiosk Rock als proefproject zal dienen. Zo zullen de bezoekers tijdens Kiosk Rock enkel uit herbruikbare bekers kunnen drinken die ze kunnen aanschaffen tegen een waarborg. Deze bekers worden door de gemeente voorlopig gehuurd via de intercommunale MIROM. De problemen of obstakels aan dit systeem zal de jeugdraad nadien voorleggen aan het gemeentebestuur, zodat andere evenementen vanaf 2020 goed voorbereid kunnen starten met het systeem van herbruikbare bekers.”