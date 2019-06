Kids@Koekelare: zomer tjokvol activiteiten voor kinderen en jongeren, gemeente installeert bovendien kraan voor gratis drinkwater in De Mote Timmy Van Assche

25 juni 2019

17u24 0 Koekelare Deze zomer organiseert de gemeentelijke jeugddienst opnieuw heel wat activiteiten voor kinderen en jongeren, zowel met de speelplein- als tienerwerking. Alles wordt gebundeld in de brochure Kids@Koekelare.

De speelpleinwerking opent dit jaar haar deuren op maandag 8 juli. “We gaan door tot 28 augustus. In de week van 5 tot 9 augustus en op 15, 29 en 30 augustus zijn we gesloten”, meldt jeugdconsulent Evelien Denecker. “Het speelplein is toegankelijk voor kinderen vanaf 5 jaar tot jongeren van 14 jaar. De werking loopt dagelijks van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16 uur, maar er is opvang voorzien vanaf 8 uur, over de middag en tot 17 uur. Voor extra opvang werken we samen met de buitenschoolse kinderopvang”, zegt jeugdschepen Jan Lievens (Open Vld). Voor een halve dag speelpleinwerking betalen ouders 2 euro en voor een volle dag 4 euro. Tijdens de speelpleinwerking staan er ook heel wat activiteiten gepland: een daguitstap naar De Sierk en Buitenbeetje voor kayak- en vlottenbouw (12 juli), een overnachting in park De Mote (18 juli), zwemmen in het Interbad en Olympiabad (19 juli), daguitstap naar Plopsaland (26 juli), daguitstap naar springkastelenpark Jungle of naar zee (2 augustus), verrassingsactiviteit (16 augustus), zwemmen in Sportoase Roeselare (23 augustus), daguitstap naar Speelpunt en Bobbejaanland (27 augustus) en afsluitend een feest met frietjes (28 augustus).

Tienerwerking

“Voor jongeren van 12 tot 16 jaar organiseren we tijdens de vakantie enkele losse activiteiten”, vervolgt Lievens. “Dit zijn activiteiten waar jongeren kunnen op intekenen. Vaak worden deze activiteiten gekoppeld aan de speelpleinwerking zodat de kosten voor busvervoer kunnen verdeeld worden. De oudsten van het speelpleinwerking kunnen zo ook geregeld deelnemen aan de activiteiten van de tienerwerking, namelijk de uitstap naar het Olymbiabad, Plopsaland, de zee en Bobbejaanland. Op 20 augustus staat wel een coole workshop dronevliegen gepland.

Gratis drinkwater

“Nieuw dit jaar is dat we extra aandacht vestigen op het afvalbeleid”, meldt Lievens, samen met milieuschepen Jessy Salenbien (sp.a). “We roepen alle kinderen op om zoveel mogelijk eten en koekjes mee te brengen in doosjes. Zo vermijden we plastic verpakkingen. Voor het drinkwater dat we gratis ter beschikking stellen, wordt er eerstdaags een waterfontein geplaatst. Kinderen kunnen hier zelf hun herbruikbare drinkfles vullen. Zo hebben we heel wat minder plastic flessen en bekertjes. We investeerden ook in echt bestek en herbruikbare bekers en borden, want alle beetjes helpen.”

Kansenpas

Gezinnen die het financieel moeilijker hebben kunnen gebruik maken van de kansenpas voor speelpleinwerking en tienerwerking. Dan betalen ze slechts de helft van het inschrijvingsgeld. Tijdens de weken dat er geen speelpleinwerking is, kan er wel ingeschreven worden voor de sportkampen.

Verrassing

Om deze hele speelpleinwerking in goede banen te leiden, doet de gemeente beroep op een team van 27 monitoren. Elke dag is er een hoofdmonitor, een assistent-hoofdmonitor en een achttal gewone monitoren. Op drukke momenten en bij uitstappen worden extra monitoren voorzien. De gemeente investeerde alvast 500 euro in een leuke koffer vol circusattributen, die tijdens de spelmomenten zal gebruikt worden. Alle info: www.sportkampenkoekelare.be.