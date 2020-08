Kerkhof De Warande krijgt opknapbeurt met vernieuwde paden Timmy Van Assche

20 augustus 2020

06u24 0 Koekelare Op kerkhof De Warande in de Galgestraat zijn momenteel opknapwerken aan de gang. Concreet worden de verschillende wandelpaden onder handen genomen, zo deelt schepen van Openbare Werken en Begraafplaatsen Dirk Ampoorter (sp.a) mee.

“We blijven aandacht hebben voor propere, goed onderhouden begraafplaatsen met vlot toegankelijke, wandelvriendelijke paden”, zo staat letterlijk te lezen in het beleidsplan van het gemeentebestuur. Daarom neemt de gemeente de actie op het kerkhof in de hoofdgemeente. “De hoofdwegen hier krijgen borduurstenen, waardoor de paden visueel erg zichtbaar worden. Uiteraard is de weg breed genoeg voor ceremoniewagens. De toplaag wordt aangelegd in dolomiet”, zegt Ampoorter. “Aan de graskant zal het makkelijker worden op de boorden in te zaaien. Het eindresultaat zal zorgen voor een nette aanblik van ons kerkhof.” Begin september moet het karwei achter de rug zijn.