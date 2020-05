Käthe Kollwitz Museum heropent vanaf dinsdag Timmy Van Assche

14 mei 2020

17u17 1 Koekelare In Koekelare zal het bekende Käthe Kollwitz Museum vanaf dinsdag opnieuw open zijn.

De Nationale Veiligheidsraad besliste eerder al dat musea opnieuw de deuren mogen openen vanaf 18 mei. Maar omdat de maandag de vaste sluitingsdag is van het Käthe Kollwitz Museum, zal het pas op dinsdag opnieuw de deuren openen. “De toegang is beperkt en wie het museum wil bezoeken, kan een reservatie maken via cultuurentoerisme@koekelare.be of 051/61.04.94 met het gewenste tijdstip. We onderzoeken de mogelijkheid om online een reservatie te kunnen maken", zegt cultuurschepen Jessy Salenbien (sp.a). “De dienst Cultuur en Toerisme is wel vrij toegankelijk om er bijvoorbeeld brochures op te pikken, deel te nemen aan de fotowedstrijd of vanaf 2 juni te kunnen meedoen aan de jaarlijkse zomerzoektocht.

Wanneer het Lange Max Museum zal heropenen, is nog niet precies duidelijk. De bestuursploeg komt begin volgende week samen om enkele praktische knopen door te hakken en een bezoek in de toekomst zo veilig mogelijk te laten verlopen.