Jongeman (21) krijgt voorwaardelijke celstraf voor verkrachting van 12-jarig meisje in park De Mote Siebe De Voogt

09 maart 2020

14u18 0 Koekelare Een 21-jarige man heeft in de Brugse rechtbank een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden gekregen voor de verkrachting van een 12-jarig meisje en het aanzetten tot ontucht van haar 12-jarige vriendin. De verkrachting speelde zich in oktober 2018 af in park De Mote in Koekelare.

De bal ging aan het rollen toen het slachtoffer op 4 maart vorig jaar samen met haar ouders klacht neerlegde bij de politie. In haar audiovisueel verhoor vertelde het meisje dat ze maanden voordien samen met haar vriendin had afgesproken met J.V., die toen 19 jaar oud was. Hij had hen toegevoegd op Facebook en overtuigd om af te spreken in park De Mote. Het slachtoffer was met J.V. op een bankje gaan zitten aan de vijver, terwijl haar vriendin even verderop moest wachten. Hij zou het meisje op de bank betast en gevingerd hebben.

Vrijlating

Volgens het parket wees onderzoek uit dat J.V. op Facebook veelvuldige contacten had met jonge meisjes. “De beklaagde verklaarde enerzijds dat hij verliefd was op het slachtoffer, maar uit z’n chatgeschiedenis bleek wel dat hij zich steeds jonger voordeed dan hij in werkelijkheid was. Hij had ook meerdere berichten gewist en besefte dus maar al te goed dat zijn handelingen niet door de beugel konden.” J.V. moest zich vorige maand naast de verkrachting van het ene slachtoffer ook verantwoorden voor het aanzetten tot ontucht van haar vriendin. Op Facebook zou hij haar verschillende malen gevraagd hebben om naaktfoto’s te sturen.

De verdediging drong met succes aan op een voorwaardelijke straf. “Mijn cliënt zegt dat hij verliefd was op die meisjes”, pleitte de advocaat van J.V. “Hij stuurde vaak berichten naar knappe meisjes op Facebook. Hij was zelf nog een tiener. Mijn cliënt had echter het leeftijdsverschil moeten opmerken.” J.V. mag na het vonnis maandag nog de gevangenis verlaten. Aan de slachtoffer moet hij in totaal 1.900 euro schadevergoeding betalen.