Joeri Crombez is nieuwe voorzitter Open Vld, Frans Verhelst wordt aangeduid als erevoorzitter van de partij Timmy Van Assche

14 oktober 2019

13u40 0 Koekelare De Koekelaarse liberalen hebben hun nieuwe bestuursploeg voorgesteld. Joeri Crombez (37) mag zich de komende jaren tonen als voorzitter. Oudegediende Frans Verhelst kreeg de titel van erevoorzitter toegestopt.

De statuten van Open Vld bepalen dat er één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw bestuur dient samengesteld te worden. Joeri Crombez was de enige kandidaat om het voorzitterschap in te vullen en werd dan ook automatisch verkozen. Crombez heeft twee kinderen en is getrouwd met Yella Depuydt (35), die bij de gemeenteraadsverkiezingen ook op de Open Vld-kieslijst stond. “Ik ben pas dit jaar een actieve rol in de politiek beginnen opnemen", vertelt Joeri. “In die korte tijd heb ik tal van interessante en fantastische mensen leren kennen. Mijn doel is om de verjonging binnen onze partij voort te zetten met het advies van de oudere generatie. Ik wil de nadruk leggen op teamspirit en mee de omslag maken van een oppositiepartij naar beleidspartij.” Open Vld zit deze legislatuur voor het eerst sinds de jaren negentig in de meerderheid.

Open Vld heeft voor het eerst ook de titel van erevoorzitter uitgereikt aan Frans Verhelst (65), die tot voor kort de partijafdeling leidde. Hij heeft er dan ook een zeer rijke politieke carrière opzitten. “Ik begon in de jaren tachtig met de oprichting van een jongerenafdeling”, vertelt Verhelst. “Bij de verkiezingen van 1988 haalden we een mooi resultaat, met een schepenfunctie van 1989 tot 1994 als resultaat. Bij de verkiezingen van 1994 werd een monstercoalitie gevormd tegen de liberalen, waardoor we de burgemeesterssjerp misliepen.” Tussen 1995 en 2018 was Frans fervent oppositieleider, onderbroken door zes jaar in de OCMW-raad. Tussen 2002 en 2003 was hij ook parlementslid. “Ik stel me nu ter beschikking van de jeugd en wil mijn expertise met Open Vld blijven delen.”

Verder is Pieter Doom voorzitter van Jong Vld, is Karien De Muynck secretaris, staat Nicolle Uittenhove aan het hoofd van seniorenorganisatie Vief en is Willy Boone ondervoorzitter. Jan Lievens is namens de partij schepen.