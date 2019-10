Jeugdhuis Den Deugniet krijgt tweede kans en opent nu boven café El Passo Timmy Van Assche

09 oktober 2019

18u16 0 Koekelare In de Noordomstraat in Koekelare, boven café El Passo, is het nieuw jeugdhuis Den Deugniet geopend.

In september 2017 moest jeugdhuis Den Deugniet in de Sterrestraat sluiten omwille van overlast en slechte interne organisatie. Het jeugdhuis was toen pas in 2012 geopend. Op de eerste en tweede verdieping van café El Passo krijgt het dus een tweede kans. Concreet telt de gemeente 500 euro huur per maand neer, de jongeren zelf betalen daarvan 250 euro terug. “Na één jaar zullen we dit evalueren”, zegt jeugdschepen Jan Lievens (Open Vld). “In het jeugdhuis zijn er een vergaderruimte, zithoek, filmzaal, berging en sanitair. Belangrijk: de lokale jongeren hebben weer een plaats voor zichzelf. Ik ben ervan overtuigd dat er van overlast, zoals in het verleden, geen sprake meer zal zijn.” Om middernacht moet het jeugdhuis de deuren sluiten.

Het jongerenbestuur, met voorzitter Frederique Onraedt aan het hoofd, heeft er alvast zin in. Zo werd de Facebookpagina vernieuwd en er is een samenwerking op til met de plaatselijke jeugdverenigingen.