Jeugddienst treedt in dialoog met inwoners De Mokker Timmy Van Assche

20 november 2019

00u58 0 Koekelare Naar aanleiding van het opfrissen van het speelpleintje in De Mokker, organiseert de jeugddienst een bevraging bij de inwoners. “Dit doen we in samenwerking met en op vraag van het wijkcomité De Mokker”, laat schepen Jan Lievens (Open Vld) weten.

Geïnteresseerden zijn uitgenodigd op donderdag 28 november om 17 uur in zaal De Mokkernaere. “We willen luisteren naar de voorstellen en vragen van de omwonenden. Iedereen is welkom om constructief mee te denken. Zo zorgen we ervoor dat het een project wordt dat gedragen is door de hele buurt en waar iedereen zich kan in vinden”, stelt Lievens. “We bundelen alle voorstellen en bekijken achteraf wat er haalbaar is. Dit koppelen we dan terug naar het wijkcomité.” Om praktische redenen - elke aanwezige krijgt bijvoorbeeld een drankje - wordt gevraagd per mail in te schrijven via janlievens@hotmail.com, jeugd@koekelare.be of heidi.brock@telenet.be.