Inschrijvingen voor tweede obstakelloop ‘X-Mas Trail’ nu al geopend Timmy Van Assche

29 oktober 2019

18u27 3 Koekelare Het is nog vroeg, maar de inschrijvingen zijn gestart voor de tweede editie van de X-Mas Trail, een obstakelloop dwars door Koekelare.

“Na de succesvolle eerste editie van de X-mas Trail vorig jaar kan een tweede editie niet uitblijven”, laat medeorganisator Bert Dehullu weten. “Alle pro’s en contra’s werden in kaart gebracht om de nieuwe editie uit te werken. De verenigingen Tempo Koekelare, de wandelclub Koekelare, het feestcomité Koekelare en Moscou Leeft slaan, samen met een aantal vrijwilligers, de handen in elkaar om er een nieuw topgebeuren van te maken.”

Laat je verrassen tijdens het lopen door de authentieke, historische gebouwen van Koekelare, zoals het brandweergebouw, de Brouwerij of Sint-Martinuskerk. Maak kennis met alle scholen en heel wat lokale bedrijven die hun site openstellen. “Tal van randanimatie is voorzien. Sta even stil bij de leuke optredens, beklim de obstakelrun of geniet van de degustaties onderweg", zegt Dehullu nog. “Om iedereen - zowel jong als oud - aan te spreken, zijn er drie verschillende trajecten uitgestippeld. Zo kan je kiezen voor de afstand 3,5 kilometer (start om 17 uur) of de 7 kilometer (start 16.30 uur). Tegelijk kan er 7 kilometer worden gewandeld. De gedreven sporter kan ook worden uitgedaagd op de 12 kilometer, die al om 16 uur start.” De aankomst van alle trajecten ligt op de kerstmarkt te Koekelare. “De eerste 1.000 online ingeschreven deelnemers garanderen we tevens een goodiebag bij aankomst op het marktplein.” De volledige opbrengst zal geschonken worden aan het goede doel, namelijk de mughelikopter en het centrum voor ambulante revalidatie Tveld in Aartrijke. Deelnemen kan vanaf 6,5 euro. Alle info op www.feestcomitekoekelare.be en www.ticketwinkel.be.