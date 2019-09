Inschrijvingen voor nieuwe Techniekacademie van start Timmy Van Assche

18u32 1 Koekelare De inschrijvingen voor de intussen bekende Techniekacademie zijn geopend. Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar die zich creatief willen uitleven, mogen zich opmaken voor leerrijke sessies.

In een leuke sfeer maken de deelnemers kennis met gereedschap en materialen en leren ze dat techniek vele gezichten heeft. Ze maken bovendien een aantal technische systemen. Van 18 september tot 11 december kunnen kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar opnieuw deelnemen aan twaalf workshops van de Techniekacademie Koekelare, een initiatief van Hogeschool VIVES en het gemeentebestuur met de steun van de provincie West-Vlaanderen. De workshops brengen kinderen op een unieke manier in contact met chemie,voeding, hout, metaal, kunststof, elektriciteit, elektronica en informatica en robotica. Twee techniekmentoren begeleiden hen daarbij. Ook een actief bedrijfsbezoek staat op het programma, net als een diploma-uitreiking op het einde. Inschrijven kan nu via www.techniekacademie-koekelare.be. Het aantal deelnemers is beperkt tot twintig per groep. De deelnameprijs bedraagt 70 euro, materiaal en verzekering inbegrepen, en er is een fiscaal attest. Voor het tweede kind van hetzelfde gezin is er 10 euro korting. Heb je een beperkt inkomen, dan kan je een tussenkomst in het inschrijvingsgeld vragen bij het Sociaal Huis.