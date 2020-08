Informaticus peilt naar interesse voor overkoepelende webshop in Koekelare Timmy Van Assche

22 augustus 2020

13u43 0 Koekelare Krijgt Koekelare straks een eigen overkoepelende webshop? Informaticus Robin Devisscher (21) voert een onderzoek naar de interesse bij zowel inwoners als handelaars om een gemeentelijke webshop op te starten. “Er is potentieel aanwezig, vooral op gebied van afhaalmaaltijden”, vertelt Robin.

Robin Devisscher studeerde drie jaar Toegepaste Informatica aan hogeschool Vives in Kortrijk. Na zijn bachelor breidde hij er nog een postgraduaat aan met de opleiding ‘Start-up School’ aan hogeschool Howest. “Onlangs ging ik als zelfstandig informaticus aan de slag onder de noemer RD IT-Solutions, waarbij ik software ontwikkel en websites onderhoud voor kleine zelfstandigen. Van daaruit ging een idee aan het rijpen”, vertelt Robin. “Maar voor ik dat idee uitvoer, is het belangrijk hier onderzoek naar te doen.”

Ik zie er alvast het potentieel van in: Koekelare telt een mooi aanbod aan handelaars en restaurants Robin Devisscher

E-commerce

Robin gaat nu na of er in Koekelare vraag is naar een overkoepelende webshop. “Tijdens de coronacrisis kreeg de e-commerce een boost, gezien fysieke locaties de deuren moesten sluiten. Daarom zou het wel handig kunnen zijn om Koekelaarse handelaars te verenigen op één webshop, waarbij ze vrijblijvend hun producten kunnen aanbieden. Ik denk aan kledij en elektronica, maar ook aan afhaalmaaltijden. Voor die laatste bestaan er al gespecialiseerde websites, maar vaak moeten handelaars hier een toeslag betalen. Dat zouden wij kunnen vermijden. Hoe meer handelaars deelnemen aan de webshop, hoe lager de kosten. Met een overkoepelende webshop blijft de lokale economie altijd draaien – wat er ook gebeurt – en kunnen consumenten altijd hun plaatselijke handelaar steunen met een handig overzicht.”

Praktisch

Robin denkt volop na over de mogelijkheden van de webshop: consumenten laten zoeken op winkel of op product? En kunnen ook inwoners van buiten Koekelare op de website aankopen doen? Hoe moeten die producten dan geleverd worden? “Daar moet mijn onderzoek dus een antwoord op bieden”, zegt Robin. “Ik toets het idee eerst af met de focus op Koekelare. Afhankelijk van wat de handelaars willen, kunnen we de mogelijkheden aanpassen. De eerste reacties komen vooral uit de hoek van de consumenten. Ik ga handelaars persoonlijk contacteren om te peilen naar hun interesse. Ik denk ook na over hoe we 65-plussers kunnen overhalen. Deze doelgroep is minder snel geneigd online aankopen te doen. Ik zie er alvast het potentieel van in: Koekelare telt een mooi aanbod aan handelaars en restaurants. Eind september wil ik tot een eindbeslissing komen. Als alles meezit en de interesse is er, hoop ik tegen volgend jaar de webshop te lanceren.” Het onderzoek invullen kan via deze link. Meer info op www.rd-itsolutions.be.