Heuveltjes met klinkers op Sint-Maartensplein maakt plaats voor zitbanken Timmy Van Assche

21 augustus 2020

16u13 0 Koekelare Op het Sint-Maartensplein is een relatief klein, maar visueel opvallend werk aan de gang aan de kant van de Ichtegemstraat en gemeentehuis.

Concreet verwijdert de gemeente de verhogen met klinkers, waartussen ook nog een trapje lag. “Verschillende klinkers lagen los en we besloten om meteen voor een totaalaanpak”, zegt schepen Dirk Ampoorter (sp.a). “Het heuveltje verdwijnt en we leggen het het stuk vlak aan. Er komt een laag muurtje in blauwsteen, dat gelijkloopt met het muurtje van het naburige woonzorgcentrum, en enkele zitbankjes.” Het kunstwerk ‘Wie weet’ van lokaal kunstenaar Gerrit Germonpré is even weggenomen voor de werken. Eens de heraanleg voorbij is, ergens begin september, keert het rode kunststuk van zo’n vier meter hoog terug.