Heb jij een groen idee? Landschapsfonds reikt subsidies uit voor buurtinitiatieven Timmy Van Assche

23 juli 2019

17u43 0 Koekelare Het Landschapsfonds Westhoek draagt tot 5.000 euro bij aan crowdfundingcampagne voor een groen initiatief in en nabij je dorp of buurt.

Die initiatieven kunnen gaan van een buurttuin, een groen speelelement om de hoek, de aanleg van een vlindertuin, boomgaard of klein bos. Hoe ga je aan de slag? Maak een campagnepagina aan voor 25 augustus. Binnen de week krijg je feedback van het Regionaal Landschap Westhoek. Zij geven, waar nodig, nog wat tips om het initiatief te verfijnen. Op dinsdagavond 3 september is er voor alle deelnemers een workshop om vlot en efficiënt een crowdfundingcampagne op te zetten. Daarbij spreek je je eigen netwerk aan om te investeren in jouw project. Uiterlijk 15 september beslist de jury of je al dan niet een bijdrage vanuit het Landschapsfonds Westhoek ontvangt. Lees alle info via www.rlwesthoek.be/landschapsfonds of contacteer het Regionaal Landschap Westhoek via nele.saint-germain@rlwesthoek.be of 0471/42.22.09.

Het Landschapsfonds Westhoek is een initiatief van het Regionaal Landschap Westhoek, de provincie West-Vlaanderen, het Streekfonds West-Vlaanderen, het crowdfundingplatform Voor je Buurt en wordt gesteund door het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.