Grootmoeder van Charlotte (18) keurt alcohol in verkeer af in emotionele brief tijdens afscheid Siebe De Voogt

05 oktober 2019

14u58 0 Koekelare In de Sint-Martinuskerk in Koekelare hebben vrienden en familie afscheid genomen van Charlotte Gysel (18) uit Bovekerke. De vrouw kwam vorig weekend om het leven in Kortemark, toen een beschonken bestuurder haar aanreed met zijn pick-up.

Dat Charlotte Gysel een graag geziene jongedame was, bleek zaterdagmorgen nog eens tijdens de afscheidsplechtigheid. De Sint-Martinuskerk van Koekelare bleek veel te klein voor de honderden mensen die de leerkracht in spe een laatste groet wilden brengen. Heel wat kennissen moesten de mis dan ook buiten volgen. Charlotte werd in een witte kist de kerk binnengedragen. Buiten lieten de mensen tientallen witte ballonnen op. De plechtigheid werd er één vol muziek en mét getuigenissen van onder meer een voormalige leerkracht van de jonge vrouw. Zij las een brief voor van haar oma, die duidelijk maakte dat alcohol en rijden niet samengaan.

De jonge vrouw kwam vorige week vrijdag om het leven, toen ze in haar Fiat 500 frontaal werd aangereden door een pick-up in Edewalle, een gehucht bij Kortemark. De studente aan de Vives-Hogeschool in Torhout had er net haar shift in een frituur opzitten en was onderweg naar haar vriend. Voor de vrouw kon geen hulp meer baten. De Oekraïense bestuurder van de pick-up bleek bij het ongeval 2,39 promille alcohol in z'n bloed te hebben. Niet de eerste keer, want in 2016 probeerde hij onder invloed al eens weg te rijden van een controle in Vilvoorde. A.P. kreeg daar op 2 mei in beroep nog drie maanden rijverbod voor. De man ligt nog steeds aangehouden in het ziekenhuis en wordt volgens z’n advocaat permanent bewaakt door twee cipiers. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer in Brugge verlengde die aanhouding vrijdagmorgen met een maand.