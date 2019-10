Gratis lezing over erfgoed van begraafplaatsen, kerkhoven en grafmonumenten Timmy Van Assche

19 oktober 2019

13u01 0 Koekelare De intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst IOED Polderrand organiseert op dinsdag 22 oktober om 19.30 uur een gratis lezing rond funerair erfgoed in de Balluchon in Koekelare. Kunsthistorica Tamara Ingels richt er zich tot het brede publiek dat meer wil te weten komen over erfgoed van begraafplaatsen, kerkhoven of grafmonumenten.

Kunsthistorica Tamara Ingels is doctor in de archeologie en kunstwetenschappen. Ze werkt als funerair consulent rond inventarisatie, bewaring en ontsluiting van erfgoed gelinkt aan begraafplaatsen, kerkhoven of grafmonumenten. Daarnaast geeft ze regelmatig lezingen en vormingen over kunst, cultuur en erfgoed. Met haar voordracht richt ze zich tot het brede publiek dat meer te weten wil komen over funerair erfgoed. Ze laat je kennismaken met zowel de geschiedenis, symboliek en verschillende soorten graftekens, de zorg voor het specifieke erfgoed als de wetgeving. De toegang tot deze lezing is gratis, maar inschrijven is verplicht en kan via ticketwinkel.be/balluchon of 051/61.04.94. Deze lezing van IOED Polderrand - een samenwerking tussen Oudenburg, Gistel, Ichtegem, Kortemark en Koekelare - kadert in het themajaar rond funerair erfgoed. Alle info: www.polderrand.be. De Balluchon vind je in de Moerestraat 19.