Goed nieuws voor alle fietsers: reparatiezuil en fietspomp zorgen ervoor dat je kan blijven trappen Timmy Van Assche

19 juli 2019

17u00 2 Koekelare Op de binnenkoer van De Brouwerij in Koekelare bieden een fietsreparatiezuil en bijhorende pomp fietsers extra mogelijkheden. Banden opblazen of kleine herstellingen zijn vanaf nu snel uit te voeren.

In combinatie met het elektrisch oplaadpunt zijn fietsers dus volledig thuis op de Brouwerijsite. Retrowielrijder en toevallige passant Rik Vernack uit Oostende mocht het fietsherstelpunt voor het eerst uitproberen. De zuil is voorzien van basisgereedschap om kleine reparaties en aanpassingen aan de fiets snel en comfortabel zelf uit te voeren. De fiets kan bovendien in de fietsherstelzuil hangen om op een goede werkhoogte te kunnen werken. De zuil is standaard voorzien van negen stuks gereedschap aan een staalkabel: verschillende steek- en inbussleutels, bandenlichters en een schroevendraaier.

Meerwaarde

De Brouwerij huisvest onder meer de dienst toerisme en cultuur, het Käthe Kollwitz- en Fransmansmuseum én een horecazaak. Daarnaast passeren er ook enkele bewegwijzerde fietsroutes en fietsknooppunten, waardoor heel wat fietsers de weg vinden naar deze site. “We merken dat het fietstoerisme in West-Vlaanderen nog steeds in de lift zit”, opent schepen voor toerisme en cultuur Jessy Salenbien (sp.a). “Met zo’n 5,1 miljoen fietsers op het West-Vlaamse fietsnetwerk in 2018, mogen we stellen dat onze provincie fietsers heel wat te bieden heeft. Ook in Koekelare is dat het geval: de brouwerijsite is de perfecte uitvalsbasis of rustpunt voor of tijdens een fietstocht. Je kunt er cultuur, natuur en het goede leven perfect combineren. Denk aan onze musea, een stuk groen met het park De Mote of aan de vele horecazaken die de omgeving rijk is. We onderzoeken trouwens nog de mogelijkheden om de brouwerijsite nog aantrekkelijker te maken voor zowel recreanten als inwoners. Net daarom is deze fietsreparatiezuil en bijhorende fietspomp iets extra voor alle fietsers, zowel inwoners als toeristen.”