Gill (32) loopt brandwonden op nadat jetski in brand schiet: “Ik kwam thuis als mummie. Mijn eigen kinderen herkenden me niet’” Bart Boterman

19 september 2019

13u04 1 Koekelare “Mijn kinderen herkenden me niet toen ik als mummie thuiskwam van het ziekenhuis. ‘Hoe eng!’, riepen ze.” Toen de batterij van zijn jetski ontplofte in zijn garage en het vaartuig hevig begon te branden, liep Gill Debaene (32) uit Koekelare brandwonden op aan gezicht en armen. “Ik wilde mijn huis redden door de jetski naar buiten te duwen en raakte daardoor verbrand.”

Gill Debaene en zijn vriendin Jessica Vanbossel (32) uit de wijk De Wissel in Koekelare kwamen zondagavond thuis van een gezinsuitstap en legden de kinderen Noa (6), Ellouise (4) en Baptiste (1) te slapen. “Daarna wilde ik mijn hemd uittrekken en een T-shirt aandoen. Donderdag had ik mijn T-shirt achteloos over de jetski in de garage gelegd, nadat ik het vaartuig aan de druppellader had gehangen om de batterij op te laden. Toen ik dat T-shirt zondagavond nietsvermoedend nam, volgde vrijwel meteen een ontploffing. Luttele seconden later kwamen er vlammen uit het batterijgedeelte. Ik probeerde nog te blussen met water, maar het hielp niet. Integendeel", vertelt Gill Debaene.

Vier maanden geleden gekocht

“Ik duwde de jetski dan maar naar buiten, zodat de vlammen niet zouden overslaan op het huis. Die momenten heb ik de meeste brandwonden opgelopen. Ik ben nadien met de ziekenwagen naar het ziekenhuis overgebracht en de brandweer bluste de jetski. Ik had eerste- en tweedegraads brandwonden aan mijn gezicht en tweede- en derdegraads brandwonden aan mijn armen. Ik besef dat het nog veel erger had kunnen afgelopen”, aldus Gill.

De Polaris-jetski, een tweedehands, had hij pas vier maanden geleden gekocht voor zijn vrouw Jessica. “Dat had ik gedaan, omdat we dan samen konden gaan varen met de kinderen. Ik ben al jaren fervent jetskiër.”

Volgens de brandweer moet de batterij van de jetski oververhit zijn geraakt tijdens het opladen. Omdat Gills T-shirt op de jetski lag, was er weinig zuurstof om de interne brand te voeden. “Maar door het wegnemen van mijn shirt kwam er zuurstof bij en volgde de ontploffing. Sommigen denken dat de brand is ontstaan, nadat ik aan de jetski had gesleuteld. Maar dat is niet het geval. Zoiets laat ik steeds doen bij een erkende hersteller”, voegt Gill Debaene nog toe.

Mummie

Toen hij zondagavond na verzorging uit het ziekenhuis werd ontslagen, waren zijn gezicht en armen in een verband gewikkeld. “Het verband met gel deed heel veel deugd aan mijn huid, maar mijn kinderen schrokken zich rot. Ze herkenden me zelfs niet, toen er een mummie binnen kwam in huis. ‘Zo eng’, riepen ze. Maar uiteindelijk ben ik blij dat ik het nog kan navertellen en het huis niet beschadigd is. Woensdagavond hebben ze mijn verband eraf gehaald. Ik moet nog een weekje thuis blijven op ziekteverlof van de dokter", besluit Gill, technicus voor industriële keukenapparatuur van beroep.