Gilbert Verplancke (67) uit Koekelare al sinds vorige woensdag vermist, gerechtelijk onderzoek opgestart Bart Boterman

19 november 2019

17u06 48 Koekelare De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 67-jarige Gilbert Verplancke uit Koekelare. Er is intussen een gerechtelijk onderzoek opgestart.

Gilbert Verplancke is ongehuwd en woont alleen in de Torneelstraat in Koekelare. Het was de huisdokter die dinsdagmorgen voor een gesloten deur stond en dan maar de zus van de man contacteerde. De politie werd verwittigd. Er wordt meteen van een onrustwekkende verdwijning uitgegaan. Gilbert is onbereikbaar en werd voor het laatst gezien op woensdag 13 november rond 13 uur aan zijn woning in de Torneelstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Regenput bij woning doorzocht

De zaak zit in gerechtelijk onderzoek en ook de Cel Vermiste Personen is ingeschakeld. Zijn portefeuille lag nog thuis en ook zijn auto en fiets bevonden zich nog in de garage. Dinsdagvoormiddag werd zelfs de regenput bij de woning doorzocht door de brandweer op vraag van de politie, om andere verdwijningspistes uit te sluiten. Ook het labo was ter plaatse. Het leverde voorlopig geen resultaat op.

Gilbert Verplancke, technisch tekenaar van beroep, is 1,75 à 1,80 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen, zwart haar en is kalend vooraan. Mogelijk draagt hij een bril. Er is niet geweten welke kledij de man droeg op het ogenblik van zijn verdwijning. Heeft u de man nog gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30.300.