Gewapende man verschanst zich urenlang in woning en kan ontsnappen, maar laat zich arresteren bij terugkomst Bart Boterman

18 mei 2020

09u40 2 Koekelare Een 40-jarige man uit de Noordstraat in Bovekerke, deelgemeente van Koekelare, heeft zich zondagnacht urenlang gewapend verschanst in zijn woning. De lokale politie riep zelfs de speciale eenheden van de federale politie op. Na vier uur werd binnengevallen in de woning, maar de man bleek spoorloos. Uiteindelijk is hij na een tweetal uur alsnog opgepakt, toen hij terugkeerde naar zijn woning.

Het was zondagavond laat toen de lokale politie Polder een oproep kreeg van de ex-vrouw van de uitzinnige man die zich later verschanste. Ze zei dat hij haar bedreigde met de dood en daarna zichzelf iets zou aandoen. Het gaat om Pieter B. (40), geen onbekende voor de politie wegens allerhande baldadigheden door drank en drugs. Volgens de vrouw was hij eveneens gewapend. Bij aankomst van de patrouilles aan de woning in de Noordstraat weigerde hij de deur te openen. De man loste ook schoten en verschanste zich. De vrouw was niet meer aanwezig. De politie Polder riep versterking op van de lokale politie Kouter en daarna van de speciale eenheden van de federale politie, een zwaar gepantserde politiemacht. Intussen waren al onderhandelingen bezig via de telefoon.

Gevlucht

Rond 5.30 uur is ’s nachts is dan uiteindelijk overgegaan tot een inval. De man reageerde overigens niet meer. Tot verbazing van de opgetrommelde politiemacht, bleek niemand aanwezig in de woning. Er werden wel meerdere vuurwapens aangetroffen. De man moet gevlucht zijn in de duisternis toen de speciale eenheden onderweg waren en de lokale politie zich eventjes terugtrok in de combi’s. Rond de woning liggen heel wat velden en is de zichtbaarheid bij nacht vrij klein. Er is nog twee uur gezocht in de omgeving, maar dat bleek tevergeefs.

Alsnog opgedaagd bij woning

Een patrouille bleef de wacht houden bij de woning en uiteindelijk kwam de man daar rond 7.30 uur alsnog te voet opdagen. Dat bevestigt een politionele bron. Hij werd er in de boeien geslagen en gearresteerd. Pieter B. wordt verhoord en krijgt een advocaat ter beschikking. Hij zal ongetwijfeld voorgeleid worden voor de onderzoeksrechter. Later meer nieuws over de voorleiding bij de onderzoeksrechter.