Gemeentebestuur stelt beleidsnota 2019-2024 voor: “Een ambitieus plan voor onze gemeente” Timmy Van Assche

30 oktober 2019

16u34 1 Koekelare Meerderheidspartijen sp.a en Open Vld hebben hun beleidsplan voor de nieuwe legislatuur voorgesteld. Daarin vooral aandacht voor “het grootste wegenisproject van de gemeente ooit”, openbaar vervoer en een herbestemming van de gemeentelijke kerken.

De nota is 33 pagina’s dik. Bij de presentatie verwijst burgemeester Patrick Lansens (sp.a) naar de stads- en gemeentemonitor van 2018. “Koekelare doet het goed. Het vertrouwen in het bestuur is groot en we krijgen goeie scores op criteria zoals netheid, veilig fietsen, sport- en cultuurvoorzieningen en algemene dienstverlening. Toch hebben we een ambitieus plan klaar voor onze gemeente."

Grootste wegenisproject

“Een belangrijk project wordt de volledige vernieuwing van het traject Oostmeetstraat, Catstraat en Lekestraat vanaf de Ringlaan tot aan de grens met buurgemeente Leke. Dit wordt het grootste wegenisproject ooit voor onze gemeente met een tracé van maar liefst 2,6 kilometer, veilige fietspaden en herinrichting van de doortocht in De Mokker.” Nog een prioritair project is de grondige vernieuwing van de centrale Sterrestraat, vanaf de Nieuwstraat tot aan de Brugse Heirweg, inclusief enkele zijstraatjes. “We komen in aanmerking voor subsidiëring van de riolering. We maken het ontwerp hiervoor op zodra we weerhouden worden op het kwartaalprogramma van de Vlaamse Milieumaatschappij.” Ook de Dorpsstraat wordt vernieuwd met aandacht voor de parkeerproblematiek en meer groen. “Ook belangrijk: voor de heraanleg van de Belhuttebaan, over een lengte van 2 kilometer, starten we halverwege de legislatuur met de opmaak van het ontwerp.” Sporthal 1, die dateert van 1976, krijgt een opknapbeurt.

Van 4 naar 2 kerken

Het concept van de tweejaarlijkse zomertentoonstelling is aan vernieuwing toe. “We kijken dan ook naar een verfrissende zomeractiviteit vanaf 2020. Ook op gebied van erfgoed zitten we niet stil: de vroegere rijkswachtkazerne wordt gerestaureerd en krijgt een nieuwe invulling. De oude onderwijzerswoning in Bovekerke wordt ook gerenoveerd en vervolgens verhuurd als woning.” Verder wordt de herbestemming van de vier lokale kerken doorgedrukt. Het aantal vieringen daalt en Koekelare heeft zelfs geen pastoor meer. De kerk van De Mokker wordt aan een haalbaarheidstraject onderworpen. “Afhankelijk daarvan stellen we een ontwerper aan”, zegt Lansens. “We streven naar een socio-culturele bestemming, zoals repetitielokalen en een gemeenschapszaal.” Een soortgelijke haalbaarheidsstudie komt er allicht ook voor de kerk van Zande.

Livestream gemeenteraad

Het beleidsplan bevat ook kleinere, maar daarom niet minder interessante punten. Zo komt er in 2020 een livestream van de gemeenteraad en wordt sociale media ingeschakeld om vragen van inwoners te beantwoorden. Opvallend: het beleidsplan telt maar liefst drie pagina’s over energie en duurzaamheid. Het principe van gedoofde straatverlichting op weekdagen wordt uitgebreid naar zondagnacht. “Hiermee sparen we toch 30.000 euro op jaarbasis uit aan energiekosten", duit de burgemeester. Samen met de intercommunale WVI wordt aan straatthermografie gedaan: woningen worden op straatniveau via een infraroodcamera gescand om warmteverlies op te sporen. Inwoners kunnen dan intekenen op een traject om hun woning beter te isoleren. Een infoavond volgt.

Openbaar vervoer

De bus nemen van en naar Koekelare, een bevoegdheid van de Vlaamse regering, blijft een uitdaging. Maar er is beterschap op komst. “We blijven participeren in de vervoersregioraad”, zegt schepen Stijn Ramboer (sp.a). “Concreet ijveren we voor een rechtstreekse verbinding van en naar Torhout en Diksmuide.” Die verbinding zou er in 2021 komen met een busrit om het uur, veertien keer per dag en zes dagen per week. “ We pleiten ook voor een omleiding van lijn 51 Torhout-Oostende naar onze gemeente", duidt Ramboer.