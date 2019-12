Gemeentebestuur neemt gebruikstarieven onder de loep: huren van zaal in Balluchon en Huis Proot wordt ietsje duurder Timmy Van Assche

17 december 2019

18u16 4 Koekelare Het gemeentebestuur heeft tal van tarieven voor het gebruik van de infrastructuur herbekeken. “Het is niet meer dan rechtvaardig dat er na vele jaren een rechtvaardige aanpassing gebeurt”, zegt burgemeester Patrick Lansens (sp.a). Oppositiepartij CD&V is hier niet mee akkoord.

De Koekelaarse tarieven voor het gebruik van gemeentelijke infrastructuur zijn laag te noemen. “De meeste gebruikstarieven werden zelfs decennialang - twintig tot dertig jaar- nooit aangepast of geïndexeerd”, meent Lansens. “In sommige gevallen stapelen te tekorten zich op en moet er steeds meer gefinancierd worden vanuit de algemene belastinginkomsten. Het is niet meer dan billijk en rechtvaardig dat er eens een aanpassing gebeurt naar de effectieve gebruikers toe.”

Kinderopvang

Zo wordt het tarief voor de speelpleinwerking verhoogt van 4 naar 6 euro per dag of 2 naar 3 euro per halve dag. “In 2018 werd meer da 29.000 euro uitgegeven, maar waren er slechts een goeie 13.000 euro aan inkomsten. Dit tekort werd de laatste jaren alsmaar groter", haalt de burgemeester aan. “De gebruikstarieven voor De Buidel zijn op vandaag de minima die moeten gehanteerd worden door Kind & Gezin. In onze gemeente liggen ze een stuk onder het gemiddelde van de regio. Nu brengen we ze naar het gemiddelde.” Een half uur opvang zal 1 euro in plaats van 0,80 euro kosten, een halve dag 6 euro in plaats van 4,5 euro en een hele dag 11 euro in plaats van 8,93 euro. Per dag kan 11,20 euro fiscaal worden afgetrokken. “In 2013 draaiden we nog break-even met de kinderopvang, maar in het budget 2019 is er een tekort van 170.000 euro. In 2020 is dat tekort 148.000 euro. Bij de start in 2003 waren we erkend voor 100 kinderen, op vandaag hebben we een erkenning voor 180 kinderen. Maar in al die tijd kregen we geen enkele euro extra subsidies”, verklaart Lansens.

Balluchon

Ook de tarieven voor de Balluchon gaan licht naar omhoog. “Die prijzen werden in elf jaar zelfs nooit geïndexeerd”, vervolgt de burgemeester. “Het gebruik van de foyer gaat van 50 naar 75 euro per activiteit. Voor de grote zaal zonder podium trekken we het tarief op van 100 naar 150 euro en met podiumvoorzieningen van 150 naar 200 euro. Er wordt nu ook een klein bedrag gerekend voor extra dagen die gehuurd worden voor opbouw en afbraak: 25 euro voor repetities, 15 of 25 euro voor de opbouw of afbraak voor een halve of hele dag.” Eenzelfde verhoging zien we ook bij Huis Proot. “De gebruiksprijzen zijn hier écht wel laag. Een klein lokaal huren voor een hele dag zal 15 euro in plaats van 10 euro kosten. Een hele dag de grote Röntgenzaal huren zal 40 euro in plaats van 30 euro kosten. Voor het gebruik van een kleine ruimte voor vergaderingen van maximum vier uur behouden we de prijs van 5 euro.” Cultuurschepen Jessy Salenbien (sp.a) benadrukt dat de cultuurraad unaniem positief advies heeft gegeven, voor zowel de Balluchon als voor Huis Proot. “Er is zelfs niet over gediscussieerd geweest, er was meteen een akkoord.”

CD&V niet akkoord

Ook de huurprijzen van sportaccommodatie verhogen. “Maar die zijn al dertig jaar onveranderd. De index steeg die periode met meer dan zestig procent, wij verhogen de tarieven met amper tien procent: van 5 naar 5,5 euro en van 2,5 naar 2,75 euro per uur voor jeugdploegen.” Oppositiepartij CD&V toont zich niet akkoord met de nieuwe tarieven. “Zeker voor culturele evenementen zal de voorgestelde tariefwijziging de rendabiliteit in het gevaar brengen voor bepaalde verenigingen. Dit moeten we te allen tijde vermijden”, meent raadslid Tom Pollentier. “Voor ons staat een goede ondersteuning van het verenigingsleven voorop. Het goedkoop voorzien van deze accommodaties is vanuit ons standpunt een belangrijke en indirecte subsidie voor deze verenigingen.”