Gemeente zoekt nieuwe stek voor jeugdhuis Den Deugniet Timmy Van Assche

06 augustus 2020

17u30 0 Koekelare De gemeente is op zoek naar een nieuw onderkomen voor jeugdhuis Den Deugniet. De jongeren zaten sinds september vorig jaar boven café El Passo in de Noordomstraat. Maar omdat de horecazaak is gestopt, moet ook de jeugdwerking wijken. “Alle mogelijke opties liggen nu op tafel”, zegt jeugdschepen Jan Lievens (Open Vld).

Na een onderbreking van twee jaar mochten de jongeren van Den Deugniet hun intrek nemen boven El Passo. Het verhaal was van korte duur. Het café op de gelijkvloerse verdieping is gestopt en de eigenaar van het pand heeft andere horecaplannen die niet stroken met een jongerenwerking er vlak boven. “We zijn dus op zoek naar een nieuwe locatie voor het jeugdhuis”, zegt schepen Lievens

In KLJ-lokaal?

“Eén van de pistes is dat we het jeugdhuis onderbrengen in het lokaal van de KLJ nabij de sporthal. In onze optiek wordt dat gebouw momenteel te weinig benut, terwijl hier tien jaar geleden stevig werd in geïnvesteerd. We hebben wel begrepen dat de KLJ en ook naburige scouts hier hun bedenkingen bij hebben. We hebben niet zomaar gemeentelijke gebouwen ter beschikking die bijvoorbeeld voldoen aan geluidsisolatie en toch vrij centraal in Koekelare liggen. Een andere optie is dat we kijken naar de private huurmarkt om een geschikt pand te vinden. Hoe dan ook liggen alle opties op tafel om tot een structurele oplossing te komen.” De huidige coronacrisis biedt de gemeente alvast extra tijd in haar zoektocht. Den Deugniet telt een vaste kern van zo’n 25 jongeren.

Oppositiepartij CD&V vindt het samenvoegen van Den Deugniet bij de KLJ geen goed idee. “De KLJ voorziet een ander soort activiteiten voor jongeren dan andere jeugdwerkingen. Ook zij hebben nood aan een eigen lokaal voor eigen en externe activiteiten. Met de realisatie van de jeugdlokalen kozen we er toen heel bewust voor om gebruik van gedeelde lokalen te vermijden”, zegt raadslid Tom Pollentier, gewezen schepen van Jeugd.