Gemeente voert subsidie in voor de aankoop van herbruikbare luiers

29 januari 2020

16u14 0 Koekelare Het gemeentebestuur van Koekelare wil inspanningen leveren om het afvalcijfer terug te dringen en voert een subsidie in voor de aankoop van herbruikbare luiers. “Op deze manier willen we een signaal geven om meer te gaan nadenken over hoe we nog beter kunnen sorteren en hoeveel afval we produceren”, zegt schepen van Leefmilieu Jessy Salenbien (sp.a).

Het lokale restafvalcijfer moet volgens de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dalen van 173,1 naar 136 kilogram per inwoner tegen 2022. De sorteeranalyse toonde aan dat er per jaar nog gemiddeld 11,4 kilogram hygiënische fractie, waarvan een deel wergwerpluiers, per inwoner in de restafvalzak wordt ingezameld. De herbruikbare luiers zijn een ecologisch alternatief ter vervanging van klassieke luiers.

Milieu

“De premie voor de aankoop van herbruikbare luiers en toebehoren bedraagt 50 procent van het op de originele aankoopfactuur vermelde bedrag, met een maximum van 125 euro. Deze premie wordt alleen uitbetaald als de totale aankoopprijs van de luiers en bijhorende benodigdheden ten minste 150 euro bedraagt”, zegt Salenbien. “Het kind kan op deze manier bij de start van het leven al een positieve impact hebben op het milieu. We praten allemaal over inspanningen voor het milieu, maar met dit reglement doén we er ook iets aan. We realiseren ons ook wel dat de globale impact van deze premie beperkt zal zijn, maar alle beetjes helpen. We willen een duidelijk signaal geven”, besluit de schepen.

Salenbien geeft ook een getuigenis mee van het gezin Shana Lonneville en Jens Heus, die herbruikbare luiers gebruiken voor hun zoontje Léon. “Een gezin spaart gemiddeld 400 euro uit voor het eerste kind, voor het tweede en derde kind loopt dit zelfs op tot een besparing van 1.000 euro. Het is beter voor het milieu voor wat betreft de productie, gebruikte materialen en afvalverwerking. De pampers bevatten geen chemicaliën en er zijn minder lekkages, omdat wasbare luiertjes rekkers hebben.”