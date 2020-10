Gemeente sluit erfpachtovereenkomst met Natuurpunt voor gebied ‘De Swal’ Timmy Van Assche

14 oktober 2020

06u00 0 Koekelare Het gemeentebestuur sluit een erfpachtovereenkomst af met Natuurpunt De Ruidenberg en de vzw Natuurpunt Beheer voor ‘De Swal’, een natuurgebied net buiten het centrum van Koekelare. Dat laat schepen van Leefmilieu Jessy Salenbien (sp.a) weten.

Onder impuls van toenmalig socialistisch schepen van Leefmilieu Roger Meersseman, werd deze vochtige hooiweide in 1992 eigendom van het gemeentebestuur. Opvallend zijn de 400 soorten orchideeën die je er ‘s zomers kan bewonderen. De hoofdingang van het gebied vind je op de hoek van de Swytswal en Eikendreef. Het beheer is in handen van de Natuurpunt-afdeling ‘De Ruidenberg’.

“Milieuvereniging De Ruidenberg is al enkele jaren geïntegreerd in de overkoepelende vereniging ‘Natuurpunt’. Zij waren vragende partij om de overeenkomst die dateert van 1992 te vernieuwen en te actualiseren in de vorm van een erfpachtovereenkomst”, schetst Salenbien de situatie. “Deze overeenkomst biedt voor beide partijen voordelen. Op deze manier kan het prachtige gebied verder worden beheerd door de deskundigheid van Natuurpunt en bestendigt de gemeente een mooi stukje natuurgebied aan de rand van het centrum”, zegt milieuambtenaar Robrecht Hindryckx.

De vzw Natuurpunt Beheer zal ondersteuning kunnen bieden aan de lokale afdeling De Ruidenberg. Daardoor kan er werk worden gemaakt van een erkenning door de Vlaamse Overheid van de Swal als natuurreservaat. “De KALM, Koekelaarse Adviesraad voor Leefmilieu, heeft het voorontwerp van de erfpacht gunstig geadviseerd met enkele aandachtspunten”, besluit de schepen.