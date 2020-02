Gemeente maakt extra subsidies vrij voor seniorenverenigingen Timmy Van Assche

24 februari 2020

07u53 0 Koekelare Het gemeentebestuur maakt extra middelen vrij voor seniorenverenigingen. Dat maakt bevoegd schepen Stijn Ramboer (sp.a) bekend.

De seniorenverenigingen in Koekelare kregen in het verleden telkens een subsidie van in totaal 4.500 euro. Deze werd verdeeld op basis van het aantal actieve leden per vereniging. Dat bedrag wordt nu opgetrokken naar 6.000 euro. “De verenigingen leveren waardevol werk, zorgen voor (ver)binding en participatie in onze gemeente en dit op een zeer kwalitatieve en efficiënte manier. Ze zijn ook bijzonder goed geplaatst om op lokaal niveau duiding te geven over maatschappelijke thema’s en creëren een laagdrempelig, gezellig samenzijn”, zegt Ramboer, schepen van seniorenbeleid. “Vandaar dat we hebben beslist om de subsidie op te trekken. Dit als teken van vertrouwen en ondersteuning. Het is niet altijd evident om de werking van een vereniging te ontplooien.”

Er kwam nog een kleine aanpassing aan het reglement. Er wordt nu ook rekening gehouden met het aantal activiteiten dat een vereniging organiseert om de vaste subsidiepot te verdelen. “Op deze manier waarderen en stimuleren we ook het organiseren van talrijke activiteiten voor onze senioren in de gemeente”, stelt Ramboer.