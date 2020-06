Gemeente lanceert ‘Koekelare Helpt’ om gezinnen in nood na coronacrisis te steunen Timmy Van Assche

16 juni 2020

17u53 0 Koekelare Met ‘Koekelare helpt’ lanceert het gemeentebestuur haar derde steunmaatregel in de nasleep van de coronacrisis. Dit luik focust op inwoners die het financieel of qua welzijn moeilijk krijgen door de crisis.

Naast de Koekelarebon en het gratis verhuren van gemeentelijke infrastructuur, stelt de gemeente Koekelare Helpt voor. “Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zullen ongetwijfeld heel wat alleenstaanden, gezinnen en inwoners van onze gemeente getroffen worden op vlak van financiën en welzijn”, merkt schepen van Sociale Zaken Stijn Ramboer (sp.a) op. “Als lokaal bestuur willen we deze groep maximaal en - in de mate van het mogelijke - op maat van de cliënt ondersteunen. De meest gepaste wijze om dit te doen, is via de sociale dienst van het Sociaal Huis. Zo kan een hulpvraag op objectieve en kwaliteitsvolle manier worden onderzocht en dit met de nodige respect voor de privacy.”

Communicatie

Er wordt een gepaste en laagdrempelige communicatie uitgewerkt om getroffen personen snel naar het Sociaal Huis te leiden. “We stellen hier een gloednieuwe Facebookpagina voor met de naam Koekelare Helpt, zodat wij enerzijds laagdrempelig kunnen communiceren. Anderzijds kunnen mensen met een vraag ons op een snelle en discrete manier via een privébericht op de pagina bereiken”, weet Valerie Vierstraete, hoofd van de sociale dienst. “We ontwikkelen ook nog een flyer voor mensen of doelgroepen die minder actief zijn op sociale media, zoals bijvoorbeeld de oudere senioren. Daarnaast maken we werk van overleg met andere professionelen in het werkveld”, weet Ramboer. “Als zij op de hoogte zijn van ons initiatief kunnen zij dit mee helpen uitdragen.

Budget

“In het budget van het OCMW is er voldoende buffer voorzien om extra hulpvragen te kunnen toekennen”, stelt de schepen. “Elk OCMW krijgt van de federale overheid ook een beperkt budget om deze crisis lokaal aan te pakken voor kwetsbare doelgroepen. Voor Koekelare bedraagt dit 3.850 euro. Indien het gerechtvaardigd is, kunnen we in deze moeilijke tijden wat soepeler zijn dan anders. Nu, we hopen vooral dat mensen niet te lang wachten om hulp te zoeken, onze diensten zijn er uiteraard om mensen te helpen”, besluit Vierstraete.

Alle info: 051/58.10.01 of koekelarehelpt@koekelare.be en Facebook.