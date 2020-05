Gemeente lanceert herstelplan met drie speerpunten om coronacrisis door te komen Timmy Van Assche

26 mei 2020

17u31 0 Koekelare De gemeenteraad van Koekelare keurde enkele lokale maatregelen goed om de gevolgen van de huidige coronapandemie te verzachten. Opmerkelijk is dat deze maatregelen voorafgaand overlegd werden met alle fracties, zowel meerderheid als oppositie, en dat daarover een consensus werd bereikt. In het pakket maatregelen is er aandacht voor handelaars, verenigingen, scholen en inwoners.

“We doen niet mee aan een opbod van maatregelen, maar nemen onafhankelijk en na rijp beraad maatregelen die objectief, gerechtvaardigd en betaalbaar zijn”, zo opent burgemeester Patrick Lansens (sp.a). “Het is makkelijk om met honderdduizenden euro te gooien, maar iemand moet dat wel betalen. Wij hebben gezonde financiën en kunnen aan wat voorgesteld wordt.” Vrij uniek daarbij is dat alle fracties in de gemeenteraad - sp.a, Open Vld, CD&V en N-VA - met hun fractieleiders, de voorzitter van de gemeenteraad en de burgemeester op veilige afstand samenkwamen om mogelijke maatregelen te bespreken en een gezamenlijk standpunt bereikten. “We zitten in een ongeziene crisissituatie zonder voorgaande, onze inwoners hebben geen nood aan politiek gepalaver en onderling gekissebis. Alle fracties reikten elkaar de hand”, bevestigt Lansens.

Handelaars

Een eerste initiatief is naar de lokale handelaars en alle inwoners toe. Schepen Jan Lievens (Open Vld), bevoegd voor lokale economie, legt uit. “ Er komt in het najaar, ten vroegste in september - als alle zaken weer open zijn en natuurlijk onder voorbehoud van een opflakkering van de pandemie - een actie ‘Koop lokaal’. Onze inwoners zullen daarbij opgeroepen worden om maximaal lokaal te consumeren bij winkels, cafés, restaurants, kapsalons en meer. Als duwtje in de rug zullen ze waardebonnen krijgen voor een bedrag van 25 euro. Deze bonnen kunnen enkel besteed worden bij Koekelaarse handelszaken die verplicht moesten sluiten tijdens de crisis en die dus kunnen genieten van de hinderpremie van de overheid. De campagne zal kort en krachtig zijn en twee maanden duren. Deze actie werd vooraf overlegd met de lokale werkgeversorganisatie Unizo. Er zal samengewerkt worden met een externe firma om de waardebonnen met een digitaal systeem te ondersteunen zodat de handelaars snel en automatisch hun centen ontvangen. De kostprijs voor de gemeente bedraagt zowat 100.000 euro.”

Verenigingen en scholen

Een tweede maatregel is naar de Koekelaarse verenigingen en de scholen toe. Burgemeester Lansens: “Geen enkel ander niveau nam al maatregelen om de verenigingen een duwtje in de rug te geven. Dat is ook moeilijk, het lokale niveau is daarvoor best geplaatst. Tal van verenigingen moesten eerder al een jaarlijkse activiteit annuleren, die normaal geld in het laatje brengt voor hun werking. Met het huidige economische klimaat zullen hun inkomsten uit diverse bronnen zeker niet toenemen - integendeel. Vandaar dat de verenigingen en scholen gans 2021 geen huurgeld moeten betalen voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur. Het gaat om de sporthallen en buitenterreinen, cultuurzaal de Balluchon, Huis Proot en gemeenschapszalen d’Oude Schole in Bovekerke, d’Oude Pastorie in Zande en De Mokkernaere. De impact voor de gemeente wordt geraamd op 45.000 euro minder inkomsten.

Kwetsbare gezinnen

Een derde maatregel legt de focus op de sociaal kwetsbaren in de gemeente. “Een aantal alleenstaanden en gezinnen zullen ook in onze gemeente negatief getroffen worden op vlak van financiën en welzijn, en kunnen in ademnood komen”, geeft schepen van Sociale Zaken Stijn Ramboer (sp.a) mee. “Wij verbinden ons ertoe dat deze mensen geholpen worden. Ze moeten ook gesensibiliseerd worden zich te melden via een laagdrempelige en gepaste communicatie. Het Sociaal Huis is daarvoor de beste partner. Daar kan een hulpvraag op objectieve en kwaliteitsvolle manier worden onderzocht met het nodige respect voor de privacy. Iedere situatie zal geval per geval bekeken worden en uiteindelijk beoordeeld worden door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. We hanteren daarbij, indien gerechtvaardigd, enige soepelheid en trekken het budget daarvoor op indien nodig - er is al een buffer voorzien", zegt Ramboer. “De kostprijs voor de gemeente is nog onbekend, want is natuurlijk afhankelijk van het aantal gezinnen dat zich aanbiedt en de ernst van elke situatie.”

Signaal

Met deze maatregelen willen alle fracties in de gemeenteraad een signaal geven van solidariteit en verbondenheid. “De schade die deze crisis voor sommigen met zich meebrengt kan nooit volledig vergoed worden, maar het is belangrijk te helpen waar het kan”, besluit Lansens.