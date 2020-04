Gemeente koopt 20.000 mondmaskers

voor haar inwoners Timmy Van Assche

28 april 2020

12u31 0 Koekelare Het gemeentebestuur van Koekelare gaat over tot de aankoop van twee keer 10.000 mondmaskers voor zowel kinderen tot 12 jaar als volwassenen.

Het gaat om stoffen, herbruikbare en wasbare maskers die neus en mond bedekken. De chirurgische, professionele mondmaskers moeten maximaal voorbehouden blijven voor de zorgsector. Bij de levering zullen duidelijke richtlijnen zitten over het correct gebruik en het wassen van de maskers.

“De dubbele aankoop kost in totaal zo’n 41.000 euro, maar de provincie komt voor 1 euro tussen per inwoner. Dat levert in ons geval een toelage op van zo’n 8.800 euro”, duidt burgemeester van Koekelare Patrick Lansens (sp.a). “We kopen inderdaad meer maskers aan dan er inwoners zijn. We willen vooral een marge voorzien, maar ook de medewerkers van onze gemeentelijke diensten beschermen. De levering van de mondmaskers is voorzien voor midden mei.”